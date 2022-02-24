Свободный доступ налоговиков к банковской тайне - плохая идея

Правительство хочет предоставить налоговикам доступ к банковской тайне без необходимости обращаться в суд.
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал эту инициативу.
"У нас налоговая находится в стадии реорганизации и полноценно не перешла в стадию доверия и поддержания стандартов. Порой (явно не случайно) пропадают базы данных налоговой и таможенной служб. Учитывая это, получение такой возможности как доступ налогового органа к банковской тайне без соответствующего решения суда – недопустимо. Есть опасность коррупционных действий. Налоговики могут использовать полученные данные как инструмент для шантажа.
Так что на данном этапе такая инициатива несет риски. Сейчас – точно не время…
При этом нужно помнить, что Украина взяла на себя обязательство перед американским правительством по поводу открытия банковской тайны – информации, счетов нерезидентов, которые являются гражданами США. По запросу Минфина США мы должны предоставлять такую информацию. Мы взяли такое обязательство в рамках борьбы с отмыванием грязных денег. Но соответствующие законопроекты снова и снова отклоняются парламентом. Как и в случае с невыполнением обязательств перед МВФ, мы и здесь обещаем, но – не делаем. К сожалению, это становится для нашего государства печальной традицией. И серьезно подрывает имидж Украины на мировой арене".
"У нас налоговая находится в стадии реорганизации и полноценно не перешла в стадию доверия и поддержания стандартов. Порой (явно не случайно) пропадают базы данных налоговой и таможенной служб. Учитывая это, получение такой возможности как доступ налогового органа к банковской тайне без соответствующего решения суда – недопустимо. Есть опасность коррупционных действий. Налоговики могут использовать полученные данные как инструмент для шантажа.
Так что на данном этапе такая инициатива несет риски. Сейчас – точно не время…
При этом нужно помнить, что Украина взяла на себя обязательство перед американским правительством по поводу открытия банковской тайны – информации, счетов нерезидентов, которые являются гражданами США. По запросу Минфина США мы должны предоставлять такую информацию. Мы взяли такое обязательство в рамках борьбы с отмыванием грязных денег. Но соответствующие законопроекты снова и снова отклоняются парламентом. Как и в случае с невыполнением обязательств перед МВФ, мы и здесь обещаем, но – не делаем. К сожалению, это становится для нашего государства печальной традицией. И серьезно подрывает имидж Украины на мировой арене".
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