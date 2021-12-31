Существует риск возникновения теневых игорных заведений

18:25 20 Август Киев, Украина

Несколько представителей местной власти, выступили против размещения на территории их областей игорных заведений, чем это грозит, рассказала глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова.



"Решение городских советов об ограничении или невозможности размещения на их территории игорных заведений, скорее всего, является пиаром перед выборами со стороны оппозиции. Вряд ли это сможет мешать легализации. В законе есть четкие нормы, а решение местной власти, скорее, рекомендательное. Такие ограничения активируют деятельность теневых игорных заведений. А это - значительные социальные риски.



При этом закон о легализации нуждается в доработке. В частности – в моменте формирования специальной комиссии, которая будет регулировать деятельность азартных игр (так и не ясно, кто ее формирует – Кабинет министров или Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), касательно лицензионных условий… В таком виде, как сейчас, он работать не может".