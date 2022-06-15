Супер броневик оказался фейком

Стоит отметить, что видеокадры с проезжающими мимо «Терминатор-2» сняли рашисты. Эти же ролики распространили их пропагандисты. Однако вскоре после появления данных о первых подбитых российских машинах, БМПТ исчезли из медиапространства.

Как оказалось, «Терминатор-2» показали себя неэффективно. Машины в полном обмундировании стали тяжелее изначально заявленного веса. Их двигатели, рассчитанные на другую массу, попросту не справились с нагрузкой. В результате, скорость БМПТ оказалась меньше, чем у танков, которые они должны были поддерживать. Кроме того, в условиях видения боя, радиус поражения от «Терминаторов» не дал результатов. Машины не доставали до украинских позиций в степях.

Очевидно, что информация о появлении данных бронемашин, была распространена пропагандистами больше для поднятия боевого духа оккупантов. Даже в том случае, если бы БМПТ продемонстрировали себя эффективно, их количество, доставленное в Украину, не принесло бы значимых изменений на фронте. Очередное “аналоговнет, супероружие” рашистов – не более чем фейк.