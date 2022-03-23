Сукіни дєті

А почали з розстрілу мирних громадян, які без зброї вийшли купити для сім'ї продуктів, оскільки вступати у прямий\близький бій з нашими побратимами вони вже боялися. Для прикладу вбивство батька на очах 14-літньої дитини у Бучі, розстріли черг за хлібом чи водою вже не в одному місті.

Неофашизм запроваджений так званими путінськими ідеологами реалізується по плану. Російсько-Українська війна заграла новими брудними фарбами. Катастрофічне знищення усього де приходить чи пролітає "рятівний руський мір" дає нам право на K-Kill у відповідь! І з кожним Божим днем ми даємо розуміти ворогу, що вбивці будуть горіти у пеклі спочатку від наших куль, святих джавелінів і ППО, а потім у пеклі!

Підіймайтеся люде, боріться за кожен клаптик своєї землі хто словом, хто ділом.

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів не є гріхом в умовах, коли армія РФ прийшла на українську землю. Про це митрополит сказав у спільному ефірі телеканалів. "Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога — це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ. Ось одна із сотень вирізок одного з інформаційних ресурсів: Поведінка сучасних загарбників практично не відрізняється він німецьких військових - розстріли цивільних, пограбування місцевого населення та крадіжки їжі в селян. "Млєко, яйко, шнелє", - все життя згадувала бабуся улюблену фразу голодних німців, які заходили у село. "Кури, індики, яйця - все зжерли. Мало того, що грабували, ще й все зжирали", - згадує два тижні життя під російською окупацією мешканка одного з сіл на півночі Київщини Світлана (ім'я змінене в інтересах безпеки). І чи повинні ми прощати чи бути лояльними до тих хто подає їм (ворогам) патрони, хто забезпечує їх (ворогів) продовольством? Ні. Отруюємо їм воду та їжу, валимо дерева на дорогах, розкидуємо металевих їжаків і читаємо історичні дописи, якими способами наші предки бороли вороженьків.

За волю рідного свого народу, краю,

Їх щастя і добро в змаганні, на війні,

Найкращі із борців, найліпші умирають,

Тому й Теліга вмерла, згинула в борні.

Княгині Ольги край і спадщина нетлінна,

Бо в змінах всіх століть, подій і поколінь,

Живе в нас дух князів у кожному мужчині,

А у серцях жінок живе ще дух княгинь. Далі буде!

Згадаймо на початку повномасштабного вторгнення відмову морських піхотинців ерефії сходити на берег Одеси та атакувати. Це був не бунт, а страх померти, оскільки за перші дні всьому війську путіна була дана відсіч така, що дзвеніло у вухах. Їх перекинули вбивати Українців під Миколаїв та Маріуполь і вже там кара наздогнала. Станом на 22 березня 2022 року наші Доблесні Українські Збройні Сили знищили остаточно морський "космодесант" і тіла ворогів залишились "гнити"\удобрювати нашу рідну земельку.