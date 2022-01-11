Судебный фарс современной России

10:54 29 Апрель Киев, Украина

Дело «Сети» или «Пензенская дело» - полностью сфабриковано следователями ФСБ дело об организации анархистов под названием «Сеть», ячейки которой (по версии ФСБ, которая была поддержана судами) существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. В этом деле были арестованы одиннадцать человек, обвиняемых в участии в террористической организации. В феврале 2020 7 обвиняемых были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы. Московский окружной военный суд в января 2019 года признал «Сеть» террористической организацией.

Девять молодых людей левых убеждений из Пензы и Санкт-Петербурга были обвинены в том, что они создали террористическую организации, которая собиралась провести на территории России теракты, приуроченные к выборам президента и чемпионата мира по футболу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Шишкин, Пчелинцев, Шакурський, Чернов, Иванкин, Кульков, Куксов, Сагинбаев ... 7 из 11 участников дела были осуждены на 6-18 лет лишения свободы, еще один ранее - на 3,5 года лишения свободы.



Все началось 17 октября 2017, когда в Пензе был задержан с наркотиками студент Пензенского государственного университета Егор Зорин. Под давлением, в обмен на статус свидетеля, он дал показания, что его знакомый Илья Шакурський с товарищами создали опасную террористическую организацию.

Почти все задержанные сначала подписали признание. Единственным из тех, кто осенью 2017 не стал соглашаться с предъявленными обвинениями, был Куксов. По его словам, сотрудники ФСБ предлагали ему дать показания на других фигурантов в обмен на статус свидетеля. «Я этого не сделал, потому что считаю, что это была бы вопиющая подлость. Более того, я даже большинство фигурантов не знал. Возможно, поэтому с меня не выбивали пыткой показания. Хотя при задержании мне пришлось пережить избиения, я до сих пор не называю это пытками так как по сравнению с тем, что случилось с Ильей Шакурским, Дмитрием Пчелинцев и Арманом Сагинбаевим ... это, наверное, даже не пытка. Хотя как сказать ».

Шакурський, Пчелинцев и Сагинбаев прошли через пытки електротоком и издевательства со стороны следователей. Пыткам подверглись и другие задержанные по делу «Сети». В январе-феврале 2018 после ареста Филинков и Шишкина члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Яна Теплицкая и Екатерина Косаревского провели «проверки факта и обстоятельств пыток в отношении Виктора Филинков и Игоря Шишкина», посетив обвиняемых в следственном изоляторе. Правозащитники заявили о наличии ожогов от электрошокеров и следов от побоев у заключенных. У Игоря Шишкина врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Все началось 17 октября 2017, когда в Пензе был задержан с наркотиками студент Пензенского государственного университета Егор Зорин. Под давлением, в обмен на статус свидетеля, он дал показания, что его знакомый Илья Шакурський с товарищами создали опасную террористическую организацию.Почти все задержанные сначала подписали признание. Единственным из тех, кто осенью 2017 не стал соглашаться с предъявленными обвинениями, был Куксов. По его словам, сотрудники ФСБ предлагали ему дать показания на других фигурантов в обмен на статус свидетеля. «Я этого не сделал, потому что считаю, что это была бы вопиющая подлость. Более того, я даже большинство фигурантов не знал. Возможно, поэтому с меня не выбивали пыткой показания. Хотя при задержании мне пришлось пережить избиения, я до сих пор не называю это пытками так как по сравнению с тем, что случилось с Ильей Шакурским, Дмитрием Пчелинцев и Арманом Сагинбаевим ... это, наверное, даже не пытка. Хотя как сказать ».Шакурський, Пчелинцев и Сагинбаев прошли через пытки електротоком и издевательства со стороны следователей. Пыткам подверглись и другие задержанные по делу «Сети». В январе-феврале 2018 после ареста Филинков и Шишкина члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Яна Теплицкая и Екатерина Косаревского провели «проверки факта и обстоятельств пыток в отношении Виктора Филинков и Игоря Шишкина», посетив обвиняемых в следственном изоляторе. Правозащитники заявили о наличии ожогов от электрошокеров и следов от побоев у заключенных. У Игоря Шишкина врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины.

В этом деле следователи не чурались ничего. Били, пытали, издевались над задержанными. Практически все вещественные доказательства, приобщенные к делу были нагло подброшены подозреваемым. Так появились гранаты без следов, пистолеты без отпечатков и непонятные взрывные устройства. Подсудимые считают, что даже само название «Сеть» появилась в кабинетах пензенского ФСБ, когда уголовное дело только начинала раскручиваться. Как сказал Дмитрий Пчелинцев, «Нас обвиняют в том, что мы« планировали спланировать »(именно так) что-то, а что - толком никому не понятно. В 2017-м по всей стране задерживали участников «артподготовки» (движение Вячеслава Мальцева, запрещено в РФ), а они правы. Нас сначала заставляли признаться в причастности к «05.11.2017», но когда им стало ясно, что антифашисты левые, а не правы, планы ФСБ поменялись: мы были и членами ИГИЛ (запрещена в РФ), и YPG (Курдские отряды самообороны), и ФБК. Совсем у них не клеилось. Везде у них были «анархические государства» и другие безобразия. Затем они придумали «час Ч», якобы подразумевает свержение Путина. Никакой конкретики добавить в дело так и не удалось ».

Этот судебный фарс продолжается уже более трех лет. В апреле этого года Судебная коллегия по гражданским делам военнослужащих Верховного суда РФ отказалась изменить приговор по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Дойдя до высшей инстанции, защита требовала отмены приговора и направлении дела на новое рассмотрение. Они указали на все противоречия, фальсификации и доказательства, которые были получены сотрудниками ФСБ по их мнению, незаконным путем. В деле есть все, - считают адвокаты, - чтобы отменить приговор: признание под пытками, шантаж свидетелей, подброшена огнестрельное оружие и гранаты, отсутствие на них отпечатков пальцев, манипуляциях с вещественными доказательствами и провокации «секретных свидетелей». Также несмотря на такую доказательную базу адвокаты не рассчитывали на справедливое правосудие.

Не ожидали чуда и родители осужденных. «К сожалению, мы убедились воочию, что независимых судов в России сегодня не существует. Наши суды - это узаконенный билет в лагерь. Поэтому никакой надежды на кассацию у нас нет. Надежда только на одно: что в стране сменится власть, только тогда приговор нашим детям может быть отменен, и они будут освобождены », - призналась в разговоре мама Дмитрия Пчелинцева, Светлана.

Ничего удивительного в истории так называемой «Сети» не имеет. Просто еще один пример бесчеловечной судебной системы России, несмотря на все присяги и клятвы, представляет собой лишь один из механизмов репрессивной системы Кремля.