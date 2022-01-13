Судебная система неадекватности

11:19 30 Апрель Киев, Украина

Российские суды превратились в инструмент издевательств над задержанными. Судьи и следователи начали откровенно издеваться над подозреваемыми политическими активистами и журналистами.

Значительное количество судебных решений в России за последнее время вызывает откровенное возмущение не только правозащитников, но и простых граждан. Ленты новостей заполнены случаями откровенно нелепых решений судов, которые часто приводят к тяжелым последствиям. Даже в смерти ни в чем не повинных людей.

В январе 2019 году в Ростове-на-Дону в реанимации умерла дочь активистки «Открытой России» (внесен Минюстом в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций) Анастасии Шевченко, которая находилась под домашним арестом. Во время следствия Шевченко не позволяли встречаться с дочерью. 17-летняя дочь активистки Алина жила в интернате для детей с особенностями развития, у нее была первая группа инвалидности. По словам Шевченко, она решилась отдать ребенка в специализированное учреждение по настоянию опеки, поскольку дома не могла обеспечить дочери круглосуточное наблюдение специалистов. Шевченко регулярно посещала дочь к домашнему аресту и оставалась с ней в интернате, если состояние девочки ухудшалось.

На очередном заседании суда Шевченко просила изменить меру пресечения для того, чтобы оказывать помощь своей дочери и передать ей необходимые лекарства. Но суд оказался слеп и глух к ее просьбам. 30 января активистке предъявили обвинение. В тот же день стало известно, что Алину госпитализировали с обструктивным бронхитом в больницу поселка Зверево примерно в 100 километрах от Ростова. Состояние Алины врачи оценили как критическое. Только после этого следователь Александр Толмачев позволил обвиняемой посетить дочь. Однако врачи так и не позволили матери войти в палату к своему ребенку.

31 января Алина умерла. Анастасия Шевченко успела только попрощаться со своим ребенком и смогла по человечески похоронить дочь.

В июле 2020 году в Крыму в селе Строгановка Симферопольского района исчез трехлетний Муса Сулейманов - сын гражданского журналиста и активиста правозащитного движения «Крымская солидарность» Руслана Сулейманова, которого в 2019 году арестовали по делу «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в России).

К поискам ребенка кроме сотрудников МЧС подключились местные жители и волонтеры поискового объединения «Лиза Алерт». Мусса круглосуточно искали от 3,5 до 8000 человек. Через два дня тело ребенка нашли в сливном колодце. Незадолго до обнаружения тела ребенка его мать заставили пройти проверку на полиграфе, заподозрив, что она инсценировала исчезновение мальчика.