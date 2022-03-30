Судебная реформа: первоочередная задача

Кабинету Министров Украины поручено разработать проект Судебной реформы, по мнению юриста Роман Куйбида, начать необходимо с изменений в судейском самоуправлении.
«Я думаю, что такое решение актуально уже более года, ввиду того то, что президент никак не может определиться с тем, кто должен разрабатывать судебную реформу. То создал комиссию по вопросам судебной реформы, то потом поручил разрабатывать стратегию Саакашвили, затем снова в выступлении перед парламентом вспомнил о комиссии, теперь уже правительство. Ранее у меня складывалось впечатление, что президент сознательно медлил с этими вопросами, но, похоже, что решение КС многое для него проявило. Что будет результатом этого — я не знаю, но изменения в судебной системе назрели давно. Это вопрос также и национальной безопасности », — сказал Куйбида.
Юрист отметил, что ключевым вопросом судебной системы остается назначение судей на должности.
«Я думаю, что ключевое — это вопрос перезагрузки органов судейского самоуправления, они, собственно, отвечают за все кадровые проблемы, которые существуют в судебной системе. В прошлом году прекратились полномочия Высшей квалификационной комиссии, но, фактически, до сих пор она не работает, а по Высшему совету правосудия нет никаких решений. Очевидно, что правительство здесь должно проявить инициативу», — добавил Куйбида.
Эксперт отметил, что неотложной остается проблема вокруг ОАСК.
«Также президент должен решить проблему с Окружным административным судом города Киева. Только он может инициировать создание, реорганизацию или ликвидацию судов в соответствии с Конституцией. Он должен внести такой закон в парламент», — пояснил юрист.
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