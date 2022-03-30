Судебная реформа: первоочередная задача

Кабинету Министров Украины поручено разработать проект Судебной реформы, по мнению юриста Роман Куйбида, начать необходимо с изменений в судейском самоуправлении.

«Я думаю, что такое решение актуально уже более года, ввиду того то, что президент никак не может определиться с тем, кто должен разрабатывать судебную реформу. То создал комиссию по вопросам судебной реформы, то потом поручил разрабатывать стратегию Саакашвили, затем снова в выступлении перед парламентом вспомнил о комиссии, теперь уже правительство. Ранее у меня складывалось впечатление, что президент сознательно медлил с этими вопросами, но, похоже, что решение КС многое для него проявило. Что будет результатом этого — я не знаю, но изменения в судебной системе назрели давно. Это вопрос также и национальной безопасности », — сказал Куйбида.