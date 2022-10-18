Суд над пропагандистами должен состояться

22:24 17 октября Киев, Украина

Безусловно, самым главным террористом является Путин. Вместе с ним его силовики. Однако отдельная роль, но далеко не последняя, выделена пропагандистам. Именно с помощью СМИ Кремль зомбирует население, которое в дальнейшем садится в танки, самолеты, берет в руки оружие и убивает других людей.

В сентябре состоялся суд в Гааге над пропагандистом Руанды Филисьеном Кабугой, который поддержал кампанию геноцида над народом Тутси в 1994 году. Он более четверти века скрывался от правосудия и теперь, наконец, должен понести справедливое наказание. На данный момент Кабуге 89 лет и вряд ли его преклонный возраст заставит судей проявить снисходительность, ведь с подачи пропагандиста было уничтожено более 1 млн человек.

Пример Кабуге, дает понимание того, что преступления Соловьева, Симоньян, Киселева, как главных разносчиков рашисткой заразы не забудутся. Именно они распространяют агрессию, вражду, межнациональную ненависть. Эти существа делают все, чтобы из воспаленного мозга Путина ретранслировать на весь мир, бредовые идеи маразматического чекиста. Преступления пропагандистов, заведомо осознающих, что они делают, не имеют срока давности. Все говорящие головы Кремля, рано или поздно понесут заслуженное наказание и в лучшем случае, окажутся на скамье подсудимых.