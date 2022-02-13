«Сучасна українська мова» в усіх куточках світу

Vodafone створює нові можливості для онлайн-освіти у партнерстві з Освітнім Хабом міста Києва та платформою dobro.ua. В Україні запустили перший масовий мультимедійний курс «Сучасна українська мова». Він дозволить вільно вивчати українську мову 24/7, перебуваючи у будь-якому місці України чи світу.

Мультимедійний курс «Сучасна українська мова» вже доступний для всіх на порталі Освітнього Хабу міста Києва. Курс створено в рамках проєкту «Моя мова. Онлайн-платформа вивчення української» завдяки благодійним коштам, залученим на платформі dobro.ua і за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

«Популяризація української мови – один із ключових пріоритетів національної безпеки України. Саме популяризація дозволяє лагідно українізовувати наше суспільство. Переконаний, що курс «Сучасна українська мова» сприятиме цьому. Розраховую на попит як серед українців, що мешкають в Україні, так і серед представників української діаспори. А також іноземців, які мають бажання оволодіти українською мовою. Адже так чудово, коли вулицями рідної країни дедалі більше чути рідну мову».

Про курс «Сучасна українська мова»

Курс безкоштовний і складається з трьох модулів: «Мова та мовлення», «Правопис», «Ділова українська мова». Онлайн-формат та стрімкий розвиток покриття мобільного інтернету Vodafone дозволяє вивчати та вдосконалювати свою українську в будь-який час у будь-якому місці.

«Стрімкі зміни 2020 року призвели до зростання затребуваності цифрових послуг. Робота і навчання, адміністративні послуги, спілкування – більшість сфер життя перейшло в онлайн. Ба більше, можливість отримувати освіту онлайн в умовах періодичних карантинних обмежень стала життєвою необхідністю. Тому ми інвестуємо у розвиток мережі задля усунення цифрової нерівності і створення рівних освітніх можливостей для мешканців міста і села. Завдяки інвестиціям у розвиток мережі, 4G покриття Vodafone доступне для 82% українців, отже ми стрімко наближуємося до нашої мети».

Вікторія Рубан,

начальник відділу зв’язків

з громадськістю Vodafone Україна.

Курс створений в інноваційному форматі SCORM, який має низку суттєвих переваг перед стандартними відео-курсами.

«SCORM-курси – це інноваційний формат навчання, який одночасно є цікавою історією, захоплюючим квестом, корисним та практичним матеріалом, інтерактивними тестами, що вбудовані в SCORM-уроки. Даний формат навчання у світі визнано ефективнішим, ніж звичайний відеоконтент. Сподіваємося, користувачі гідно оцінять його».

Сергій Веретюк,

голова Асоціації інноваційної та

цифрової освіти

«Ідея створити курс народилася понад рік тому. Процес виявився нелегким, але завдяки спільній роботі партнерів проєкту благодійної фандрайзингової платформи dobro.ua, Асоціації інноваційної та цифрової освіти, компанії «Vodafone Україна», Zagoriy Foundation та за інформаційного сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України нам вдалось успішно завершити задумане. Переконані, спілкуватись українською стає модно!»

Марія Богуслав,

директорка Освітнього Хабу міста Києва

Ініціаторами курсу стали Ольга Руднєва, Освітній Хаб міста Києва та платформа dobro.ua. Долучитись до вивчення української онлайн можуть усі охочі. Для цього необхідно зайти на сайт Освітнього Хабу міста Києва в розділ «Курси Хабу».

Раніше Мінкульт запустив мультифункціональний сайт для вивчення української мови. Онлайн-платформа об’єднує кілька ресурсів з вивчення мови.

Пам'ятаймо: популяризація української мови – один із ключових пріоритетів національної безпеки України.