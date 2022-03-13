Строительство баз ВМС: как будут усовершенствовать флот

13:29 21 октября Киев, Украина

Во время выступления в Раде Владимир Зеленский сказал, что в Украине построят две базы ВМС для защиты Черноморского региона.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что украинская власть должна проводить модернизацию ВСУ согласно стратегии, однако модель Вооруженных сил сегодня отсутствует.

«Тут уже идет речь о том, что это делать надо, если мы собираемся защищать наши морские рубежи. Это – крайняя необходимость. Но президент немного оговорился, потому что не вспомнил об Азовском море. То, что было раньше заявлено, и это идея не новая, - создание военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Это идея не вчерашняя. Об этом говорилось и в предыдущие годы», – сказал Жданов.

Эксперт отметил, что такое решение является, хоть и необходимым, но точечным, так как общая концепция реформирования сектора обороны отсутствует.

«Это закладка фундамента под базу военно-морского флота Украины. Если мы считаем себя морской державой и собираемся защищать морские рубежи, то без этих баз мы не сможем. Нам надо определиться: либо мы строим базы и создаем флот, размещаем его на этих базах, либо мы флот не строим. Тогда надо успокоится», – сказал он.

Жданов отметил, что также в стране отсутствует модель Вооруженных сил, поэтому решения о модернизации принимаются точечно.

«К сожалению, в речи президента не прозвучало слов о военной реформе, и до сих пор мы «гадаем на кофейной гуще» потому, что у нас нет военной концепции. Мы не понимаем, какую армию нам нужно иметь, чтобы ответить на все вызовы, которые стоят перед страной. Нет модели Вооруженных сил, соответственно, нет реформы. Поэтому, у нас отдельные пункты, как об этих двух базах, представляются как что-то очень мощное», - сказал Жданов.

По мнению эксперта, Украина должна расстраивать флот более стратегически.