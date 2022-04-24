Страны начали признавать геноцид в Украине

Одни из стран ЕС, которые оказывают Украине самую большую поддержку, являются Латвия, Литва и Эстония. Они первыми отказались от углеводородов страны-агрессора, поддерживают любые просьбы Киева и лоббируют их в европейском парламенте. Поэтому, не удивительно, однако очень значимо, что Эстония и Латвия, на официальном уровне, признали, что оккупанты совершают геноцид украинского народа на протяжении всей войны.

Западные лидеры уже говорили, что рашисты совершают геноцид в Украине, однако это было сказано от своего имени, но не было признано правительством их стран на официальном уровне. В тоже время, их мнение показало, что признание геноцида украинского народа не какие-то громкие слова, а современные реалии. Своими словами, они дали толчок для остальных государств. В свою очередь, Эстония и Латвия подхватили инициативу и, фактически, запустили цепочку признание геноцида в Украине на официальном уровне.

Вероятно, в ближайшее время, правительства других государств, также начнут процедуру признания геноцида. Вероятным претендентами являются Литва, Польша, Великобритания. Однако, это не просто слова. Последствиями официального признания будут международные суды и военные трибуналы, которые начнут собирать доказательства и расследовать не только военные преступления, но и факты совершения геноцида, что будет являться еще одним, отдельным пунктом по привлечению виновных к ответственности. Стоит отметить, что наказанием является лишение свободы вплоть до пожизненных заключений. Обвинение не имеет сроков давности и политической подоплеки.