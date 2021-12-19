Страны, которые отказались от российской вакцины «Спутник», столкнулись с информационными атаками со стороны РФ

Все постсоветские страны, где не доминирует российская вакцина «Спутник V», столкнулись с информационными атаками со стороны России. Фейки в соцсетях, распространение дезинформации по линии московской церкви, активность пророссийских политиков не имеют границ.

Ситуация в Украине обостряется из-за того, что Россия уже давно ведет с нами глобальную информационную войну. И удар по самой болезненной сейчас теме – провалам в борьбе с пандемией – является ее стратегической, но только частью.

Атака на вакцинационную кампанию – часть общих усилий РФ по дискредитации украинских властей. Финальная цель этой стратегии – утвердить Украину в статусе «недогосударства».

Этот наратив был закинут Путиным еще во время встречи с Бушем в 2018 году в разрезе вступления Украины в НАТО. Обращаясь к Бушу, он тогда сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство!».

Россия хочет дискредитировать украинские власти как несостоятельные. Как следствие – возможная общественно-политическая дестабилизация из-за обвинений властей в несостоятельности справиться с социально-экономическими вызовами пандемии.

Сначала Россия надеялась навязать свой сомнительный «Спутник». Теперь ее цель – показать, что Украина – недогосударство, не способное защитить своих граждан.

Фейки, конспирология, истерия вокруг «нарушения прав человека» – вот базовые темы, вокруг которых в Украине строятся антивакцинаторская и другие дезинформационные атаки за которыми стоит Российская Федерация.

В соцсетях российские нарративы отрабатывает армия ботов. За акциями протестов в «реале», в большинстве своем, стоят российские деньги и агенты влияния, среди которых главный – УПЦ МП.

Более 62% украинцев получают информацию из социальных сетей, и большинство граждан очень далеки от принципов медиаграмотности. Именно Facebook, администрация которого практически не «банит» антивакцинационные ресурсы, стал главной ареной атаки на Украину. Около трети всей активности украинских «антиваксов» в Facebook генерируется ботофермами.

Исследование компании Artellence установило, что боты, задействованные в антивакцинаторской агитации, ранее не использовались во время внутренних политических кампаний. Следовательно, они были созданы специально для поддержки «антиваксов». А установить точные источники финансирования и происхождение этих ботов очень сложно.

Для этой атаки россиянам даже не нужно привлекать «ольгинскую фабрику троллей». Достаточно нанять определенное количество украинских ботоферм и дать им задачу транслировать антиваксовскую пропаганду и «дезу», которой навалом в самой России и мире, держа имя настоящего заказчика в тайне.

В сентябре СБУ накрыла одну из таких ботоферм в Хмельницком. Ее администрировала жительница Днепра, как утверждают материалы следствия, по заказу кураторов из РФ. Ботоферма насчитывала более 5500 аккаунтов в Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

Администратор регулярно получала от российских заказчиков информационные «вбросы» о вакцинации, которые разгоняла через соцсети.

В Харькове СБУ прекратила деятельность еще одной ботофермы, участвовавшей в создании 50-тысячной «армии ботов». Аккаунты создавались для распространения заказных материалов из Российской Федерации. «Армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв программы вакцинации и на оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины.

Во Львове в середине ноября был арестован СБУ очень активный в соцсетях антивакцинатор, один из организаторов митингов в Киеве Остап Стахов. Его подозревают в том, что, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами, он готовил государственный переворот. По данным СБУ, возглавляемая Стаховым (он называет себя «народным мэром Львова») сеть финансировалась из РФ.

В Центре противодействия дезинформации добавляют, что информационная операция РФ проводится и через Telegram-каналы, администрируемые из РФ. В них продвигаются фейки о вакцинации и ее последствиях.

Еще в августе украинцы не доверяли идее вакцинации. По данным фонда Деминициативы, в августе только 23% украинцев называли прививку эффективным способом защиты от коронавируса. Почти столько же – 22% – считали достаточным просто пить витамины (опрос проведен 14–24 августа 2021 года).

Только после введения более жесткого карантина с преференциями для привитых вакцинация пошла быстрее. Количество готовых прививаться за последний месяц возросло с 36 до 46% (опрос группы «Рейтинг», 10-13 ноября).

Россия частично добивается своей цели, и не только в Украине. С активным сопротивлением вакцинации столкнулся ряд стран восточноевропейского региона. Худшая ситуация в Армении, где показатели вакцинации даже ниже, чем в Украине. Серьезные проблемы и в Грузии, Болгарии и Румынии. Сравнительно лучше ситуация в Молдове, но и там движение «антиваксов» настолько сильное, что даже оказывает поддержку «украинским коллегам».

Разветвленные российские системы дезинформации создавались годами и являются мощными сетями координированного неаутентичного поведения. Одна сеть может насчитывать тысячи страниц в социальных сетях, сотни Telegram-каналов и десятки сайтов. Эти сети выдают себя за реальных людей с позициями, выгодными для информационных операций.

Еще одним мощным каналом поддержки антивакцинаторской истерии в Украине является православная церковь Московского патриархата. Связанные с УПЦ МП и «православными олигархами» Вадимом Новинским и Виктором Вишневецким организации приняли участие в крупнейшей акции антивакцинаторов в Киеве 3 ноября. Киево-Печерская Лавра фактически выступила в качестве базы для участников акции.