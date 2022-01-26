Страны Балтии поддерживают Украину

Эстония предоставит Украине дополнительные противотанковые комплексы Javelin, Латвия и Литва, со своей стороны, отправят Киеву военную помощь в виде зенитных ракет Stinger.

“Давайте посмотрим правде в глаза – война в Украине продолжается, и важно поддерживать Украину всеми возможными способами, чтобы она могла противостоять агрессору”, - заявили в оборонном ведомстве Эстонии.

Видимо, страны Балтии понимают, что такое российская агрессия, ведь они и сами являются бывшими советскими республиками. Помощь партнеров весьма актуальна на фоне обострения конфликта между Украиной и Россией.

В тоже время, единственной страной, которая отказывается предоставлять военную помощь Украине остается Германия. Не Ангела Меркель, ни новый канцлер Олаф Шольц, ни министр иностранных дел Анналена Бербок, не поддерживают инициативу НАТО по предоставлению нашей стране военной помощи. “Дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности” – заявила Бербок.

Руководство ФРГ не может быть настолько глупо, чтобы утверждать о военном обострении, под видом военной помощи Украине. Всем известно, что именно Россия является агрессором и единственной стороной, которая может создавать обострение. В тоже время, в отличие от стран Балтии, США и других членов ЕС, Германия, почему-то, решила, что поставки оружия обороняющейся стороне пагубно скажутся на существующем кризисе. Причиной тому может служить «Северный поток-2», запуск которого Германия жаждет также сильно, как и Россия.