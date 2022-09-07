Странный стимул идти на войну

Отсутствие четких целей, обман со стороны правительства, плохое обмундирование и невыплата обещанных компенсаций делают свое дело. Кремль собственноручно отбивает все желание россиян “защищать” свою родину. Все меньше людей хотят идти на войну.

Поэтому, агрессор идет на разные ухищрения вроде привлечения “принудительно-добровольно” заключенных, создание добробатов, призыв железнодорожников и т.д. Но порой, те методы, которыми хотят заставить идти на войну россиян, приводят в полнейшее замешательство.

Так, в Тувинской области, родном крае Шойгу, уволившегося солдата хотели заставить вновь подписать контракт с армией за нижнее белье. Дело в том, что при увольнении, солдат должен сдать все обмундирование (имеется в виду форма). Однако, уже бывший контрактник, сдал все, кроме нескольких десятков трусов, маек и теплых носков. При этом весь военный туалет был списан. Но в его части решили, что неимение нижнего белья необходимо записать в долг армейца. Ему дали выбор – либо возвращаешь носки, трусы и майки (в местных магазинах тувинец не смог найти такие же), либо подписываешь заново контракт и возвращаешься воевать за свой счет. Мужчина отказался снова ехать в Украину, за что ему в военном билете сделали пометку – “склонен к предательству”.

“Вторая армия мира” стимулирует своих бойцов воевать за трусы. И смех, и грех, как говорится. После свержения власти Путина мир, в том числе и Россия, в каком бы виде она не осталась, будет вспоминать о путинском театре абсурда то со слезами на глазах, то с истерическим смехом. Кроме как бред, такое поведение диагностировать никак нельзя.