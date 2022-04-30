Гражданские рашисты расплачиваются за свой выбор президента, либо наоборот, за безучастие и отстранение себя от политики. Одного человека задержали на улице только потому, что у него были сине-желтые кроссовки. Его отвезли в участок и выписали штраф. На одном из региональных футбольных стадионов, было приказано убрать синий ряд сидений, так другая половина выкрашена в желтый цвет. В Пскове, “полицейские” оккупантов заставили местную жительницу перекрасить заборчик клумбы около дома, так как он был сине-желтого цвета.

И таких примеров еще много. При этом эти люди не выражали свое недовольство рашистами, не поддерживали Украину. Просто так совпало, что цвета на их одежде или предметах напоминали исполнительной “власти” цвета украинского флага. Такое поведение очень “странно”, ведь “бункерный” заявил, что “не воюет против Украины или украинского народа”. Как же тогда объяснить борьбу против предметов, имеющих сине-желтую гамму, напоминающую противостояние Дон Кихота с ветряными мельницами? В этом случае, либо правительство рашистов обманывает своих граждан, либо представляет собой общество сумасшедших существ.