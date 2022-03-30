Страна-агрессор ассоциируется с убийцей

Санкции, введенные Западом за развязывание бессмысленной войны, повлекли за собой всемирный бойкот. Мировые компании начали выводить свои активы из страны-агрессора, приостанавливать или вовсе прекращать свою деятельность. В тоже время, рашистское руководство сделало все, чтобы оправдать слова мировых СМИ об убийцах Кремля.

Атаки на роддома, больницы, мирные здания и убежища, в результате чего погибают не просто гражданские украинцы, но самые беззащитные и невинные люди – дети, роженицы, спасающиеся от бомбардировок население, оставшееся без жилья – стали ассоциироваться с агрессором, рашистскими компаниями и всеми теми, кто называет себя “русским”.

Любая компания из-за рубежа, которая до сих пор сотрудничает с агрессором, превращается в соучастника убийства мирного населения. Те деньги, которые они получают из страны развязавшей войну, те налоги, которые они там оставляют, способствуют дальнейшему продолжению атак по мирным городам. Мировое сообщество этого не простит и уже сейчас можно видеть, как люди по всему миру начинают коллективный отказ от продукции Nestle или сети магазинов Auchan.

Рано или поздно, эти и другие компании уйдут с рынка страны-агрессора или столкнуться с серьезными последствиями. Другие же компании или обычные люди, не хотят иметь ничего общего. Ярким примером служит ответ Джоан Роулинг, которая, по ее словам, стала жертвой “культурной отмены”. В свое недавнем выступление, “бункерный”, можно сказать, стал на сторону писательницы. Он раскритиковал “культурную отмену” как понятие и упомянул при этом Роулинг. Ответ автора стал моментальным: “Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов”, - высказалась Роулинг. Очевидно, что женщина не захотела такого “освободителя” в роли своего “защитника”.

Даже те, кто до войны воспринимал агрессора, как сподвижника своих ультраправых или ультралевых интересов в демократическом мире, не хотят с ним иметь никакого дела и не желают ассоциироваться с буквально мировым злом. Единственными союзниками “бункерного” остаются Эритрея, Сирия, КНДР и Белоруссия, где поощряют методы Кремля в репрессиях собственного населения и жестокость к мирным жителям Украины. Теперь, “бункерный” поставил в одни ряд свою страну и всех ее жителей к странам, к которым во всем мире относятся презрением и ненавистью.