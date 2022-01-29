Страна поддерживает малоимущих украинцев

Министерство социальной политики Украины сообщило, что разработало программу по предоставлению малоимущим семьям страны беспроцентный кредит сроком на три года для создания собственного дела. “Есть такая категория населения, как семьи, получающие государственную социальную помощь малоимущим. Собственно, семью может составлять как одно лицо, так и супруги, у которых могут быть дети или нет. Человек, который в текущем режиме получает пособие как малообеспеченный, регистрируется завтра как безработный в службе занятости и с ним начинают работать”, - сообщил замминистра соцполитики Виталий Музыченко. Необходимо подчеркнуть, что программа будет доступна исключительно малообеспеченным украинцам, тем, кто получает соцпомощь или официально не трудоустроен.

Сумма займа будет равна 97,5 тыс. грн. По данным министерства, этих денег вполне должно хватить, чтобы начать собственное дело и предоставить новые рабочие места другим украинцам. Людям также будут предоставлять бесплатную бизнес-консультацию на протяжении трех лет, так как открытие личного дела для тех, кто ранее с этим процессом не сталкивался, достаточно сложная процедура.

Предоставленный кредит можно будет частично вернуть, выплачивая налоги. Кроме того, в минсоцполитике заявили, что если бизнесмены, получившие кредит, будут привлекать к своему делу граждан из такой же категории малообеспеченных, и количество сотрудников будет равно двум и больше, то деньги можно будет не возвращать.

В тоже время, в министерстве отметили, что деньги предоставляются в безналичной форме, а потратить их можно будет лишь на необходимое оборудование. В том случае, если граждане начнут использовать оборудование не по назначению или не станут заниматься соответствующей деятельность, по требованию центра занятости всю сумму необходимо будет вернуть.

Такой шаг демонстрирует развитие Украины. Очевидно, что для реализации данного проекта, наша страна имеет средства, а значит, существует реальный рост ВВП, несмотря на военный кризис. В будущем, таких программ будет становиться все больше. К слову, пилотный проект «Рука помощи» уже действовал в Харьковской, Львовской и Полтавской областях в период с 2016 по 2019 гг. За это время, статистика показала, что 92% украинцев воспользовавшихся кредитом успешно реализовали собственные проекты и предоставили стране новые рабочие места.