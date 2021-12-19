Стоп просветительство!

12:36 19 Март Киев, Украина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Документом вводится определение «просветительской деятельности». Речь идет не о школьной или университетские программы, а относится к деятельности, «что осуществляется вне рамок образовательных программ».

По мнению авторов законопроекта, существующий закон «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьном и студенческом среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий». Такие меры, по их мнению, могут поддерживаться из-за границы и быть направлены на «дискредитацию российской политики, просмотр истории и подрыв конституционного строя».

Принятыми поправками запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания вражды, в том числе через распространение недостоверных сведений о «исторические, национальные, религиозные и культурные традиции народов», а также побуждать к действиям, которые противоречат Конституции.

Мотивацией чиновникам послужила борьба с "дискредитацией государственной политики, проводимой в Российской Федерации" и недопустимости "переписывание истории".

Против законопроекта выступает президиум Российской академии наук, представители которой утверждают, что этот законопроект затормозит популяризацию науки. Петицию в Change.org против поправок подписали более 230 000 человек. Многие просветительских проектов, основанных в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т.п. - считают ученые. Под контроль попадает деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок для профессионального, творческого или интеллектуального развития.

Руководители 17 независимых российских просветительских организаций распространили заявление с критикой государственного регулирования просветительской деятельности.

«Просвещение и популяризация науки - одно из обязательных условий полноценного общественного развития. <...> Регулировка просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающий о мрачные страницы российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе », - говорится в заявлении. Просветители требуют от российских законодателей отказаться от нового законопроекта. Кроме того, они призывают всех не оставаться равнодушными и протестовать против «наступления на фундаментальные права и свободы, что происходит на наших глазах».

Даже такая структура власти, как Счетная палата считает, что законопроект о просветительской деятельности, принятый накануне Госдумой в третьем финальном чтении помешает работе НКО, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, общин, созданных по интересам и других организаций. При этом сам закон дублирует нормы о «воспитании», а все, ради борьбы с чем он принимается, уже есть в уголовном кодексе.

«В 2020 году Счетной палатой, не поддержан законопроект о просветительской деятельности. В заключении на законопроект Счетной палатой отмечено, что предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введено понятие воспитания », - говорится в отчете ведомства за прошлый год. Однако в базе

Госдумы информацию об этом отчет не отразили, в описании к законопроекту его нет.

Власть Кремля в последнее время превосходит саму себя в попытках взять под контроль все формы общественной жизни страны. Путин понимает, что такой желанный «собственный путь развития» привел Россию к экономической, политической и общественной пропасти. Единственный путь для сохранения существующей власти Кремль видит в полной инкапсуляции страны.

Все только свое! Но что делать, если с «своего» остались только лапти и водка? Если даже «ракеты и балет» уже давно потеряли свою эксклюзивность, а подавляющее большинство россиян понимает, что их страна давно «пасет задних» на мировой арене практически по любым показателям прогресса. Власти РФ отсекает любые «внешние раздражители» для собственного общества, тем самым тормозя его развитие. Взяв под тотальный контроль просветительскую деятельность, Кремль пытается более эффективно «оболванюваты» собственный народ, практически навязав ему «постсоциалистическое крепостничество».

Кремлю очень не выгодно иметь развитое (читай: демократическое) общество. Потому демократическое общество полностью изменит действующую путинскую власть на более человечную и прогрессивную.