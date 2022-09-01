Известна стоимость уничтоженной российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму

На аэродроме базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота.. Вероятно, именно отсюда наносят удары по югу Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: "За несколько часов до взрывов американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома – на них видно, что вблизи аэродрома стояло более 20 самолетов. Преимущественно истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, один тяжелый военно-транспортный Ил-76 и несколько вертолетов".

Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

После взрыва на фотографиях видно значительное количество уничтоженной и поврежденной техники, разрушены и складские здания. В тот день россия сообщала, что самолеты – невредимые.

Forbes оценивает приблизительную стоимость самолетов армии РФ:

Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Ил-76 – $86 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия потеряла на аэродроме Саки 9 военных самолетов. Аналогичное количество приводят украинские расследователи "Схем" .

"Если предполагать, что все девять утраченных самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если более дорогими Су-30СМ – $450 млн", - говорится в сообщении.

Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке уничтожены по меньшей мере 11 самолетов – пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведочных самолетов Су-24МР.

"В таком случае взрывы в Новофедоровке стоили России примерно $300 млн.. Разведчики предполагают, что разрушенной авиатехники может быть больше - предположительно, кроме подтвержденных 11, были уничтожены еще четыре самолета, но пока это не доказано", - добавляют в Forbes.

Кроме того, международное разведывательное сообщество InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара.. По данным их источников из Крыма, потери составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около $380 млн.

В командовании Воздушных сил предполагают, что на аэродроме в Саках кафиры, в частности, хранили самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 . В Крыму еще около пяти подобных аэродромов.

С Богом! Верим в ВСУ!