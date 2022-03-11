Степень мировой поддержки Украины

Как известно, социальные сети блокируют контент содержащий сцены насилия, а также призывы к насилию, убийству, угрозы жизни людей. Тем не менее, Facebook временно отменила запрет на призывы к насилию в отношении российских солдат, которые вторглись в Украину. Более того, платформа также не будет блокировать призывы к убийству самого Путина.

Очевидно, что весь мир не просто байкотирует страну агрессора, а хочет помочь уничтожить. При этом западное сообщество акцентирует внимание именно на Путине, его окружении и всех, кто его поддерживает. Как сказал Байден: “санкции, введенные против агрессора, не призваны ухудшить жизнь простых россиян. Они должны привлечь народ к проблеме их государства и потребовать смены власти в стране”.

Позиция компании Facebook абсолютно понятна. После того, что рашисты нанесли авиаудар по роддому и детской больницы Мариуполя, не только украинцы возненавидели все, что связано с агрессором, но и здравомыслящие люди во всем мире.