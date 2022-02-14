Степанов: тариф на оказание медицинской помощи при родах увеличат до 195 тысяч

11:56 30 Сентябрь Киев, Украина





Тариф будет колебаться от 35 972 гривен до 194 489 гривен. Эти деньги выплачивать больницам государство.



Напомним, существует пакет бесплатных услуг при родах. В 2019 году сумма за роды составляла 8500 грн . В 2020 ее увеличили до 24 тыс грн.



" У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших граждан, которые рожают.



Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная медицинская помощь " , - рассказал Степанов.



Кроме того, по его словам, важно оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.



"Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно ее спасать, нужно, чтобы ей было предоставлено в полном объеме эту медицинскую помощь. Более того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые требует этот ребенок. И мы это тоже просчитали ", - сказал министр.



Степанов добавил, что Минздрав рассчитывает на 270 000 родов в год.



Также Национальная служба здоровья предлагает выделить в отдельный пакет услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях. Сегодня, во время брифинга Максим Степанов сообщил, что с 2021 года Министерство здравоохранения планирует увеличить тариф на оказание медицинской помощи при родах и ввести коэффициенты, которые позволят регулировать сумму в зависимости от сложности случая.Тариф будет колебаться от 35 972 гривен до 194 489 гривен. Эти деньги выплачивать больницам государство.Напомним, существует пакет бесплатных услуг при родах. В 2019 году сумма за роды составляла 8500 грн . В 2020 ее увеличили до 24 тыс грн." У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших граждан, которые рожают.Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная медицинская помощь " , - рассказал Степанов.Кроме того, по его словам, важно оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях."Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно ее спасать, нужно, чтобы ей было предоставлено в полном объеме эту медицинскую помощь. Более того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые требует этот ребенок. И мы это тоже просчитали ", - сказал министр.Степанов добавил, что Минздрав рассчитывает на 270 000 родов в год.Также Национальная служба здоровья предлагает выделить в отдельный пакет услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях.

Согласно этому пакету пациентка сможет бесплатно получить:



-динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья беременной, полнотой обследований, консультаций, выполнением лечебно-профилактических мероприятий,

-организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группы риска),

-лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам и проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений беременности и послеродового периода, а также психопрофилактическая подготовка беременной к родам.