Степанов: тариф на оказание медицинской помощи при родах увеличат до 195 тысяч

Сегодня, во время брифинга Максим Степанов сообщил, что с 2021 года Министерство здравоохранения планирует увеличить тариф на оказание медицинской помощи при родах и ввести коэффициенты, которые позволят регулировать сумму в зависимости от сложности случая.
Тариф будет колебаться от 35 972 гривен до 194 489 гривен. Эти деньги выплачивать больницам государство.
Напомним, существует пакет бесплатных услуг при родах. В 2019 году сумма за роды составляла 8500 грн . В 2020 ее увеличили до 24 тыс грн.
" У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших граждан, которые рожают.
Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная медицинская помощь " , - рассказал Степанов.
Кроме того, по его словам, важно оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.
"Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно ее спасать, нужно, чтобы ей было предоставлено в полном объеме эту медицинскую помощь. Более того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые требует этот ребенок. И мы это тоже просчитали ", - сказал министр.
Степанов добавил, что Минздрав рассчитывает на 270 000 родов в год.
Также Национальная служба здоровья предлагает выделить в отдельный пакет услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях.
Тариф будет колебаться от 35 972 гривен до 194 489 гривен. Эти деньги выплачивать больницам государство.
Напомним, существует пакет бесплатных услуг при родах. В 2019 году сумма за роды составляла 8500 грн . В 2020 ее увеличили до 24 тыс грн.
" У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших граждан, которые рожают.
Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная медицинская помощь " , - рассказал Степанов.
Кроме того, по его словам, важно оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.
"Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно ее спасать, нужно, чтобы ей было предоставлено в полном объеме эту медицинскую помощь. Более того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые требует этот ребенок. И мы это тоже просчитали ", - сказал министр.
Степанов добавил, что Минздрав рассчитывает на 270 000 родов в год.
Также Национальная служба здоровья предлагает выделить в отдельный пакет услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях.
Согласно этому пакету пациентка сможет бесплатно получить:
-динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья беременной, полнотой обследований, консультаций, выполнением лечебно-профилактических мероприятий,
-организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группы риска),
-лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам и проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений беременности и послеродового периода, а также психопрофилактическая подготовка беременной к родам.
-динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья беременной, полнотой обследований, консультаций, выполнением лечебно-профилактических мероприятий,
-организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группы риска),
-лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам и проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений беременности и послеродового периода, а также психопрофилактическая подготовка беременной к родам.
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