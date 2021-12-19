Стефанчук о выполнении «Слугой народа» предвыборных обещаний

05:37 21 Июль Киев, Украина

Положительную оценку действиям президентской команды дал Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады. По его мнению, предвыборные обещания выполняются и за год пребывания у власти, выполнена пятая часть всех данных Зеленским обещаний.

"Это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - сообщил Стефанчук.

По его словам, к числу выполненных Зеленским и его командой обещаний относятся вопросы о снятии депутатской неприкосновенности и введение ответственности за "кнопкодавство".

Стефанчук полагает, что далее будет сложнее.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что снижение рейтингов партии "Слуга народа" в регионах связано с проведением реформ.

Ранее, в июне, КМИС обнародовал результаты соцопроса, которые показали проседание рейтинга "Слуги народа", и его повышение у таких политсил, как "ОПЗЖ" и "Евросолидарность".