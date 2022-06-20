Старый, но совсем не добрый уголь снова отвоевывает позиции

Где-то в далекой Швеции плачет девочка Грета Тунберг, а все потому, что власти Германии приняли решение расконсервировать угольные электростанции, которые были преданы анафеме в стремительно зеленеющих странах Запада.

Еще в январе 2022 года министр экономики и климата Германии Роберт Хабек полный оптимизма сообщил о планах в три раза увеличить скорость сокращения выбросов в атмосферу и добиться углеродной нейтральности к 2045 году. Мнимые успехи, демонстрируемые Германией – сокращение выбросов СО2 на 40%, были связаны с пандемийной остановкой производства и с постепенным ее перезапуском сошли на нет. К концу этого года планировалось закрыть все атомные электростанции, а к 2030-му году полностью отказаться от угля, заменив его на природный газ. Про солнечные батареи и весь этот провальный солнечно-ветряный бред подробно написано в статье «Ветер, солнце и вода. Зеленая правда».

И вот опять в ход пошел уголек, а ведь его не только жечь, его даже возить очень вредно, перевозка угля приносит наибольший урон экологичности по сравнению с транспортировкой нефти и газа. Все дело в том, что мельчайшая угольная пыль насыщает воздух вокруг угольных терминалов и вдоль путей его транспортировки, землю покрывает отравленный черный снег, легким людей, живущих в данных районах, наносится серьезный урон.

Германия по выбросам СО2 дальше шестого места не уходила, идя по стопам Китая, США и Индии. Международное сообщество признало насущную необходимость сокращать объемы губительных выбросов, поставив проблему загрязнения воздуха в один ряд с самыми актуальными за последнее десятилетие.

Важным шагом на пути к низкоуглеродному миру стало Парижское соглашение, которое подписали почти все главы крупнейших экономик мира включая Германию в составе ЕС.

Соглашение предусматривает принятие обязательств по сокращению выбросов СО2, призывает страны укреплять свои обязательства с течением времени, а также создает основу для прозрачного мониторинга и отчетности о достижении странами целей в области климата.

О чем будет говорить Германия в очередном отчете? Или экологию опять хотят использовать как хитрую лазейку для возобновления работы Северного потока-2?? Тут самое интересное в том, что отказ от угля и переход на газ оправдан только в том случае, если сопутствующие добыче и транспортировке выбросы не превышают 4,1%.

Самыми экологичными в этом плане являются Нидерланды и Норвегия но на них надежды нет, поскольку их объемы добычи неуклонно сокращаются.

США в зависимости от месторождения, способов его разработки и транспортировки, утечка составляет от 0,97 до 7,9%, что абсолютно недопустимо, а заявленная герметичность морского трубопровода развязывает руки экологам. Вполне возможно, что уже первые морозы заставят правительство Германии пересмотреть решения по газу из России под благороднейшим предлогом спасения человечества от глобального потепления.

В любом случае интересы отнюдь не народа, а правящей элиты Германии будут поставлены выше обещаний поддержки Украины, осталось только дождаться под каким именно предлогом Берлин очередной раз попытается извлечь из происходящего свою выгоду.