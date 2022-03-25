Старый чекист непременно умрет

Стоит прояснить, под выражением “старый чекист” подразумевается понятие советского аппарата, перекочевавшего из спецслужб СССР и компартии. Понятие относится не только к отдельно взятому человеку, но и ко всему его окружению, и окружению окружения.

Начав войну с Украиной, больной, маразматичный мозг старого чекиста истинно верил в такое же строение власти в Киеве, как и у себя в стране. Будто страной правят олигархи, с которыми легко будет договориться после введения войск. “Бункерный” наивно полагал, что ему не составит труда поменять флаги в Украине и дать возможность олигархам воровать еще больше после смены власти. Вероятно, такое мнение сложилось из-за постоянной связи с Медведчуком, который лоббировал интересы своего кума в Украине и который действительно являлся олигархом. А та борьба, которую начал президент Владимир Зеленский против главы ОПЗЖ, представлялась “бункерному”, как борьба других олигархов против его фаворита.

Реальность, с которой пришлось столкнуться главному рашисту, после начала войны, до сих пор, видимо, не укладывается в его прогнившем от теорий заговоров, подкупов и советской ментальности мозгу. Он вторгся в свободное государство, в котором люди выбирают себе правителей, где народ без проблем выражает недовольство действующей властью или поддерживает ее, но только основываясь на собственном анализе принимающихся законов. Украина все 30 лет своей независимости выстраивала институт демократии, в отличии от рашистов, где до сих пор правят люди, начавшие свою карьеру еще в СССР, в стране, где главным методом правления была пропаганда, лож, запугивание и репрессии.

Необходимо подчеркнуть, что речь не идет об идеальной системе власти, эталонных правовых институтах, политиках с кристально чистой репутацией в Украине. Речь идет о людях, которые путем проб и ошибок выбирают для своей страны лучший путь. Свобода это не о дорогих машинных, яхтах, виллах, деликатесах. Свобода, это право выбирать то, что каждый для себя считает правильным, говорить о том, что тревожит или не нравится, это о победе в суде над чиновником, если он не прав.

“Бункерному” невозможно понять, почему в некоторых захваченных населенных пунктах, поставленные рашистами коллаборанты, не способны утихомирить украинцев, которые выходят на протесты против оккупантов. Именно свободный демократический мир стал против тоталитаризма из прошлого. Именно поэтому Украина победит в этой войне – войне свободных людей против “бабла”, кнута и рабства.