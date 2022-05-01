ст. 115 КК України

20:21 03 августа Киев, Украина

Цей біль — як алкоголь агоній,

як вимерзлий до хрусту жаль.

Передруковуйте прокльони

і переписуйте печаль. (Василь Стус)

Судів не має, правоохоронних органів не має, служби безпеки України та УКРАЇНЦІВ - не має!

Останні новини зі столиці лиш підтверджують, що виявлене бажання Дмитра Разумкова Голови Верховної Ради перенести столицю України десь до центру Держави є раціональним.

Не інакше як вбивство Голови "Білоруського Дому в Україні" та громадянина Білорусі Віталія Шишова сталось учора в столиці. Його знайшли повішеним із ознаками насильницької смерті. Під носом у СБУ, МВС тощо. А все чому? Тому що є важливіші справи - виконувати забаганки ОПи, чим перешкоджати таким сенсаційним випадкам (прим. автора - важко підбирати слова за таких обставин). І що феєрично, сам Зеленський взяв під особистий контроль розслідування цього вбивства. Досить нагадати "особистий контроль" по врятуванню морпіха Ярослава Журавля рік тому, якого залишили помирати....

Також Вельможний Зе підписав закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" №1643-IX, згідно з яким назва свята "День захисника України", що щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України". Та чи це змінює відношення до нашої армії тих хто її підтримує і тим кому наплювати? Напевно, ні.

І на останок, "сеча" у очі Українцям. Пропіарений за світловий день (сьогодні) успіх Вельмишановного Зе у переговорах з МВФ, всього через один телефонний дзвоник, який відбувся минулого тижня до директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліні Георгієвій, що ніби то Україна отримає від МВФ понад 2,7 млрд дол. США безоплатно та без жодних додаткових умов. Насправді Міжнародний валютний фонд самостійно ухвалив новий загальний розподіл спеціальних прав запозичення ( СПЗ ) на відновлення світової економіки у розмірі 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол.

Спеціальні права запозичення (англ. Special Drawing Rights, SDR) – штучний резервний і платіжний засіб, емітований Міжнародним валютним фондом. Має тільки безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках. Цей платіжний засіб було створено МВФ у 1969 році як додаток до наявних резервних активів країн-членів Фонду.

Та попри безготівковість коштів, що надійдуть до України, чомусь хочеться вірити у правильність такого моменту і що дерибан не пройде. Respice post te! Hominem te memento!

Далі буде...