США выделили Украине 25 миллионов долларов военной помощи

23:06 03 Январь Киев, Украина

Выделенные Америкой деньги Украина направила на помощь пограничникам на границе с Белоруссией и Россией.

Проект начнется уже в январе. Его будут реализовывать в течение года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:

 - современные средства видеофиксации;

 - беспилотные комплексы;

 - индивидуальная защита пограничников;

 - обеспечение их расположения в полевых условиях;

 - усиление транспортом и средствами связи.

Кроме того, около 5 млн долларов будет выделено на улучшение инфраструктуры границы. Речь идет о наращивании возможностей ведомства элементами, используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения.

Безусловно, западное финансирование во многом помогло украинской армии в модернизации. Однако еще одним фактором, который помогает Украине, является сама информация о выделении денег Америкой и Европейским союзом. Ведь это явная поддержка нашей страны со стороны Запада, а значит дополнительный плюс в гибридной войне против России. 