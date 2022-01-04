США выделили Украине 25 миллионов долларов военной помощи

Выделенные Америкой деньги Украина направила на помощь пограничникам на границе с Белоруссией и Россией.

Проект начнется уже в январе. Его будут реализовывать в течение года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:

- современные средства видеофиксации;

- беспилотные комплексы;

- индивидуальная защита пограничников;

- обеспечение их расположения в полевых условиях;

- усиление транспортом и средствами связи.

Кроме того, около 5 млн долларов будет выделено на улучшение инфраструктуры границы. Речь идет о наращивании возможностей ведомства элементами, используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения.

Безусловно, западное финансирование во многом помогло украинской армии в модернизации. Однако еще одним фактором, который помогает Украине, является сама информация о выделении денег Америкой и Европейским союзом. Ведь это явная поддержка нашей страны со стороны Запада, а значит дополнительный плюс в гибридной войне против России.