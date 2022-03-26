США ввели новые санкции против рашистов

Новые ограничения от Америки касаются 328 депутатов Госдумы России и самой Госдумы как учреждения.

Также в список, помимо прочих, попали глава «Сбера» Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц, сообщил президент США Джо Байден.

Американские санкции запрещают въезд на территорию Соединенных штатов, заморозку активов, запрет транзакций с участием золотовалютных резервов РФ и запрет на ведения дел с подсанкционными физическими и юридическими лицами.

Все это необходимо для того, чтобы блокировать возможность рашистов обходить введенные ограничения используя подставные лица.

Очевидно, что это промежуточный пакет санкций и в данный момент разрабатываются новые ограничения. Кроме стран Запада, в блокировке экономики агрессора участвуют восточные страны, а также часть африканских государств.

Изоляция рашистов продолжается и не закончится до тех пор, пока оккупанты не выведут войска со всей территории Украины, а в Кремле не сменится режим.