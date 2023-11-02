США виноваты в том, что все было настолько сильно ими же раскручено?

Переизбрание Трампа на пост президента США способно обернуться катастрофическими последствиями для Европы. Об этом заявил американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма на недавней конференции «Правительственный круглый стол», организованной в Афинах изданием The Economist.

Сам же Дональд Трамп в очередной раз пообещал не защищать Европу от нападения россии, если победит на президентских выборах в США в следующем году. Во время недавнего выступления на митинге в Айове, где в январе начнутся праймериз GOP, вдохновитель MAGA напомнил, что аналогичной позиции он придерживался во время своего прошлого президентства и не планирует чего-то менять в будущем...

Заканчивается моя деловая поездка в Европу. За прошлые три недели я побывал в нескольких странах, в основном, европейских: Франции, Турции, Люксембурге, Италии, Монако и Португалии. Встречи были главным образом с представителями бизнеса, но также были контакты с некоторыми известными, в частности, консервативными политиками и общественными деятелями. Их мнение относительно того, что происходит сегодня в мире, соответствует их принадлежности, оно и не удивительно. Но, как мне кажется, такое мнение тоже должно учитываться при анализе текущей ситуации с разных сторон.

Относительно Израиля и Украины. Они считают, что подобные ситуации потянут за собою очень много и экономических, и политических пертурбаций. Все потому, как они высказывались во время бесед, что подобные конфликты длятся, как правило, довольно долго. Так, к слову, считают все мои европейские контакты. Они говорят, что подобные проблемы – очень тяжело и долго решаемые и что США частично виноваты в том, что все было настолько сильно ими же раскручено. Особенно в ситуации с Украиной.

Следующий момент, который я услышал. Мол, ту доброжелательность и те короткие цели, которые ставились вначале, видимо не до конца оценили те, кто, собственно, эти цели ставил. Не до конца изначально были просчитаны последствия. Я слышал высказывания, мол, одно дело раздражать какого-то маньяка-социопата, но совсем другое дело продумать, как поступать когда этот маньяк-социопат уже будет раздражен. Или с другой стороны – как внедрять либеральный подход, например, к наркотикам (чтобы казаться гуманным и тому подобное), но не понимать, что потом делать с наркоманами, которых, собственно, и создаст подобный либеральный подход к наркотикам...

Были у меня разговоры в Европе и касаемо того, что сегодня происходит в самих США. Меня спрашивали о ситуации с избранием нового спикера Палаты представителей, о причинах отставки предыдущего спикера и так далее. Все, с кем я общался на эту тему, стыдят Америку. Они лично не знают Кевина Маккарти, не знают, какой он – хороший или плохой. Они просто оценивают факт, что это было сделано, и как именно сделано, по какой причине.

Да, можно на это посмотреть под призмой, что в США именно так работает демократия. Но, мои собеседники оценили это как склочность, мелочность, неорганизованность и не солидарность в целях нашего политикума. То есть, они смотрят на две наших партии – демократов и республиканцев – как на муравейник. Но не как на организованный муравейник (в реальной жизни именно так в муравейнике и есть), а как на такой муравейник, на который кто-то наступил ногой: все в панике бегают, что-то пытаются для себя решить, что-то другим стараются доказать и так далее. Какое-то клановство, а не упорядоченный процесс.

Вот так оценивают ситуацию в политике США те люди, с которыми я имел возможность общаться в Европе.

Опять же, немало разговоров было на тему избрания нового спикера Палаты представителей, которым стал Майк Джонсон. Меня спрашивали, в том числе и журналисты, о том, почему Конгресс избрал спикером политика, который постоянно твердит, что главным законом его деятельности и жизни является Библия? Насколько это вообще приемлемо для третьего по влиятельности должностного лица США?

Это – странно для прогрессивного (не в плане либерального, а в плане образованного прогрессивного) мира. Но, в Республиканской партии всегда была часть людей, она стабильна, которых называют Bible thumpers. Это те, которые «двигают страницы Библии» – листают Библию, чтобы найти в ней ответы на любые вопросы. Они так и говорят, мол, у нас, например, в Небраске или где-то еще появилась та или иная проблема, так нужно открыть Библию и там будет решение этой проблемы. Как священники поступают. И их всегда нужно было стараться угомонить потому, что они – очень специфичны. Очень. Это как у Эрдогана, например, есть дальние-дальние села, где живут крайне религиозные специфические люди.

Новый спикер или такой же, или частично такой, я так думаю. В то же время он пытается ублажить похожих людей в США и не только. Он, видимо, с ними солидарен, им доверяет, те за него голосуют, а он хочет показать, что религия – стабильна и над временем. Мол, любая война может быть где угодно, проблемы могут быть у кого угодно какие угодно, а вот Библия – это Библия. Что-то подобное имеется в виду.

В США такая позиция имеет место, это все недавно увидели. Но, Европа этого, конечно же, не понимает. Я эту тему не особо глубоко обсуждал, поскольку спикера избрали не так давно. Со мной говорили об этом больше в контексте президентской кампании в США. Тут уже больше спрашивали меня о том, что я думаю о кандидатах в президенты, об их шансах, об их поддержке среди американцев и так далее.

Мне было сложно возражать по многим вопросам, хотя я и пытался некоторые моменты сбалансировать. Но, взгляд такой, повторюсь, что американская политика стала еще более стыдной и склочной.

Европейцы (то, что я слышал от людей) не очень хотят видеть Байдена на следующем термине президентства США. Но, в то же время, европейцы (насчет турков не уверен) больше хотят видеть президентом все же демократа. Они считают, что демократы более понятны. Даже нынешние демократы, которые стали абсолютно другими, но и они более понятны для Европы. Хотят, правда, видеть хотят кого-то моложе Байдена.

Трампа Европа не воспринимает вообще! Это с учетом того, что отдельные политики, с которыми я общался, очень консервативны. И, тем не менее, Европа – против Трампа. Меня часто спрашивали о шансах Трампа, пойдет ли он в тюрьму, о его скандальных делах и не менее скандальных заявлениях.

Одним словом, у европейских бизнесменов относительно трезвый взгляд на США, но и довольно критичный. Многие считают, что Америка своей инерцией подает миру не очень хороший пример. Видение мировых реалий у США становится мутным, я бы так сказал исходя из того, что услышал в Европе.