США продолжают поставки вооружения в Украину

Страны Запада и США испытывают определенные трудности с поставками оружия в Украину. Зеленский запросил у США и членов НАТО ежедневные поставки 500 Джавелинов и 500 Стингеров. Чтобы удовлетворить растущий спрос и пополнить запасы Джавелинов и Стингеров, Пентагон планирует увеличить производство данной военной продукции.

Как сообщает CNN, со ссылкой на Пентагон, к настоящему времени страны участницы НАТО уже передали Украине около 17 тысяч Джавелинов и около 2 тысяч Стингеров.

В настоящее время есть контракт Raytheon на сумму 320 миллионов долларов на производство продукции за рубежом, но производство пока не функционирует до получения оплаты.

По бумагам Министерства обороны США, противотанковые комплексы Джавелин в 2022 году должны производиться в объеме 6000 штук в год и план выполняется. Производством занимается предприятие Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture в Орландо и Тусоне штат Аризона. Производитель заявляет, что у компании есть возможность увеличить производство. Представители Пентагона отметили, что на изготовление серийной партии ракет Стингер уходит от 18 до 24 месяцев, в зависимости от объема партии.

Производственная линия Стингеров последнее время не функционировала, но была перезапущена для продажи за границей. Генеральным подрядчиком этой военной продукции также является предприятие Raytheon. Пентагон уверяет, что с ним ведутся переговоры по рассмотрению вариантов увеличения производственных мощностей и возможностей сокращения сроков производства.

30 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, уверил, что министерство обороны США передало первую партию вооружения из шести дополнительно запланированных, для усиления боеспособности ВСУ. По его данным поставки оружия из США производятся в ежедневном режиме 24 часа в сутки.

Об истощении запасов противотанкового вооружения сообщал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вероятно им тоже придется увеличить производство военной продукции ради помощи Украине.

Генеральный штаб ВСУ официально сообщает, что за месяц военных действий из 17 тысяч Джавелинов и около 2 тысяч Стингеров, цели достигли только около 3000 ракет, включая 600 танков и 260 летательных аппаратов. Поэтому пока США и страны Альянса думают как увеличить производство, украинским военным надо думать как улучшить его эффективность.