США не принимают условий России

По итогам встречи 10 января, стало понятно, что Америка не намерена принимать требования России о не расширении НАТО. Изначально, эксперты, в том числе и российские, склонялись к тому, что США никогда не пойдут на условия Путина. Вероятно, они пошли на проведение встреч с Россией только для того, чтобы снизить градус напряженности на украинской границе. Об этом также свидетельствуют слова Венди Шерман, заместителя госсекретаря, которая представляла США на встрече 10 января в Женеве: “Я в полной мере ожидаю, что в ходе заседаний Совета НАТО — Россия, а также в ОБСЕ на этой неделе Россия услышит последовательный месседж от Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, что именно она должна снизить напряженность. Чтобы у всех нас был реальный шанс найти дипломатические решения”.

Америка продолжает искать “дипломатический” подход, в то время, как Россия стягивает войска к Украине. Не исключено, что одной из целей Путина, создать неделю переговоров между Россией и Западом, было отвлечь внимание от перемещения войск РФ и их подготовки.

В любом случае, официальное заявление США о непринятии ультиматума Путина говорит о твердом решении позиции лидера. Однако встречный ультиматум для Кремля, мог бы поспособствовать продвижению процесса по снижению градуса на украинской границе, при условии, что сроки были бы выставлены минимальны.