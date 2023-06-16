США могут внести россию в список стран-спонсоров терроризма

19:37 27 мая Киев, Украина

США рассматривают возможность внесения России в список стран-спонсоров терроризма, о чем заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Это было ответом на вопрос республиканца Линдси Грэма во время дебатов в Конгрессе, внесут ли Соединенные Штаты Россию в список стран-спонсоров терроризма, так как это стало бы предупреждением для Китая.

Действительно, не только признание путинского режима террористическим, но и внесение России в список стран-спонсоров терроризма стало бы значительным, далеко идущим событием, которое бы предопределило дальнейшие взаимоотношения с агрессором. Путин смог бы наконец стать в один ряд со своими союзниками-коллегами: Диасом-Каналем из Кубы, Раиси из Ирана, Чен Ыном из КНДР и Асадом из Сирии.

Конечно, эти страны сотрудничают с другими государствами, однако не с ведущими мировыми странами, союзами, объединениями. На всех наложены санкции, а любое упоминание того или иного западного и даже южного политика рядом с этими государствами считается пожизненным клеймом, после получения которого дальнейшая карьера обречена на провал.

Кроме того, это подразумевает крайне вероятный разрыв дипломатических отношений с США, что еще больше изолирует Россию. Куда не посмотри – одни плюсы. Если раньше Запад опасался, что Путин, после разрыва дипотношений начнет распространять ядерное оружие, эскалацию в Украине, в других горячих точках, начнет тесно сотрудничать с вышеперечисленными лидерами террористических государств, то теперь давно стало понятно – он и так все это делает. В частности, журналисты-расследователи, а также мониторинговая группа МАГАТЭ обнаружили, что Кремль сотрудничает с Ираном в его ядерной программе.

Пока в России действует путинский режим – целая страна остается токсичной и представляет угрозу всему миру. Поэтому, полная изоляция этого образования помогла бы избежать многих негативных последствий.