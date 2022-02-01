«Спутник» в пике

Продолжается «победное шествие» российской вакцины Спутник-V странами Европы. Российский фонд прямых инвестиций гласит: мы спасли всю страну от коронавируса! Нет, не свою страну, даже не ту, о которой можно сказать «большая страна». А, да, Краинка ... Спутник «спас» республику Сан-Марино, страну, со всех сторон окруженную территорией Италии, примерно на северо-востоке Апеннинского полуострова. Страну, которая по площади меньше подмосковной Балашихи и по населению меньше московского района Чертаново. И как «спас». На сайте института социального обеспечения Сан-Марино говорится об обратном: с 4 по 9 мая было получено 12 положительных результатов.
Практически все российские СМИ сейчас наперебой сообщают о том, что какой-то депутат Бундестага Дитер Дем, не только приехал на парад Победы в Москву, чтобы увлечься "величием" российской армии, но еще и привиться вакциной Спутник-V! Бывший доносчик Штази, а ныне - немецкий политик Дитер Дем с увлечением рассказывал о своем удовольствии от Москвы и Спутника, и о козни политиков Германии, которые мешают победном шествии Спутника по этой стране. Политик считает, что федеральное правительство Германии должен был установить сотрудничество с Россией по регистрации вакцины в стране, чтобы сохранить человеческие жизни. «Моя доверие к федеральному правительству невелика. Мое доверие к Спутник V больше », - добавил он ...
И противоположное мнение о судьбе Спутника в Германии выразила важная немецкая газета Bild. В довольно спокойной и осторожной статье говорится, что с поставками Спутника V в Германию в июне есть проблемы за высоких требований европейского регулятора для регистрации вакцины, трудностями с закупкой сырья у российской стороны и тяжелой ситуацией с ковидом в Индии, которая ждет Спутник V.
Но желание РФПИ, возглавляемого Кириллом Дмитриевым, сваливать собственные провалы со Спутником V на теории заговора иностранных фармацевтических компаний и недоброжелательность западной прессы имеет просто болезненный характер. РФПИ молниеносно отреагировал на «вражескую писанину» и выступил с обвинениями против статьи в немецкой газете Bild, с говорящим названием «Операция по Спутнике по сути мертва». Здесь и «дезинформационная кампания», «некорректные факты», «информация от анонимных источников» и «имеющаяся информация» о «попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопущения российской вакцины на европейские рынки». Все как всегда. Опять невестка виновата ...
Но уже сегодня представитель Министерства здравоохранения Германии выступил с ясной и прозрачной заявлением о регистрации Спутник V тем самым EMA. Его заявление подтверждает хотя бы часть того, что написала Bild: «Положение по-прежнему без изменений. До сих пор представлены не все пакеты документов, поэтому я не могу сделать заявления о возможной дате допуска ».
А Bild пишет, что речь идет о непредоставлении РФПИ сведений об эффективности и побочных эффектов этой вакцины, которые соответствуют европейским стандартам. То есть главные данные о собственную вакцину или «засекречены» или их просто нет! Других объяснений существовать не может. Ну еще «потеряли» или «у нас их украли». Абсурд ... О чем думал Кирилл Дмитриев, когда решил двигать Спутник V на европейский рынок, не изучив предварительно, какие там требования? Решили «на дурачка» проскочить? Если так, то это несерьезно. И никакая мифический «заговор» против Спутник V здесь ни к чему.
Сколько бы спикер Госдумы Вячеслав Володин не рассказывал о большом количестве иностранных депутатов, которые приезжают в Россию, чтобы сделать прививки вакциной Спутник V, «победоносная вакцинация» так и закончится Дитером Дэмом.
Сначала Словакия со скандалом «развернула» вакцину назад, затем Чехии не понравился комплект сопроводительной информации о Спутнике, а после и президент Сербии, находится одной ногой в союзе, выбрал китайскую вакцину. Дмитриев целиком и полностью провалил задание по успешному вакцинному позиционированию как внешнем, так и внутреннем. Провальная ситуация и по поднятию доверия к «президентской» вакцины внутри страны происхождения. Пока все «победы» ограничились Сан-Марино. Но и там местные специалисты считают иначе.
Практически все российские СМИ сейчас наперебой сообщают о том, что какой-то депутат Бундестага Дитер Дем, не только приехал на парад Победы в Москву, чтобы увлечься "величием" российской армии, но еще и привиться вакциной Спутник-V! Бывший доносчик Штази, а ныне - немецкий политик Дитер Дем с увлечением рассказывал о своем удовольствии от Москвы и Спутника, и о козни политиков Германии, которые мешают победном шествии Спутника по этой стране. Политик считает, что федеральное правительство Германии должен был установить сотрудничество с Россией по регистрации вакцины в стране, чтобы сохранить человеческие жизни. «Моя доверие к федеральному правительству невелика. Мое доверие к Спутник V больше », - добавил он ...
И противоположное мнение о судьбе Спутника в Германии выразила важная немецкая газета Bild. В довольно спокойной и осторожной статье говорится, что с поставками Спутника V в Германию в июне есть проблемы за высоких требований европейского регулятора для регистрации вакцины, трудностями с закупкой сырья у российской стороны и тяжелой ситуацией с ковидом в Индии, которая ждет Спутник V.
Но желание РФПИ, возглавляемого Кириллом Дмитриевым, сваливать собственные провалы со Спутником V на теории заговора иностранных фармацевтических компаний и недоброжелательность западной прессы имеет просто болезненный характер. РФПИ молниеносно отреагировал на «вражескую писанину» и выступил с обвинениями против статьи в немецкой газете Bild, с говорящим названием «Операция по Спутнике по сути мертва». Здесь и «дезинформационная кампания», «некорректные факты», «информация от анонимных источников» и «имеющаяся информация» о «попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопущения российской вакцины на европейские рынки». Все как всегда. Опять невестка виновата ...
Но уже сегодня представитель Министерства здравоохранения Германии выступил с ясной и прозрачной заявлением о регистрации Спутник V тем самым EMA. Его заявление подтверждает хотя бы часть того, что написала Bild: «Положение по-прежнему без изменений. До сих пор представлены не все пакеты документов, поэтому я не могу сделать заявления о возможной дате допуска ».
А Bild пишет, что речь идет о непредоставлении РФПИ сведений об эффективности и побочных эффектов этой вакцины, которые соответствуют европейским стандартам. То есть главные данные о собственную вакцину или «засекречены» или их просто нет! Других объяснений существовать не может. Ну еще «потеряли» или «у нас их украли». Абсурд ... О чем думал Кирилл Дмитриев, когда решил двигать Спутник V на европейский рынок, не изучив предварительно, какие там требования? Решили «на дурачка» проскочить? Если так, то это несерьезно. И никакая мифический «заговор» против Спутник V здесь ни к чему.
Сколько бы спикер Госдумы Вячеслав Володин не рассказывал о большом количестве иностранных депутатов, которые приезжают в Россию, чтобы сделать прививки вакциной Спутник V, «победоносная вакцинация» так и закончится Дитером Дэмом.
Сначала Словакия со скандалом «развернула» вакцину назад, затем Чехии не понравился комплект сопроводительной информации о Спутнике, а после и президент Сербии, находится одной ногой в союзе, выбрал китайскую вакцину. Дмитриев целиком и полностью провалил задание по успешному вакцинному позиционированию как внешнем, так и внутреннем. Провальная ситуация и по поднятию доверия к «президентской» вакцины внутри страны происхождения. Пока все «победы» ограничились Сан-Марино. Но и там местные специалисты считают иначе.
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