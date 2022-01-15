Спрос на новые легковые авто снова упал

10:32 02 Сентябрь Киев, Украина

По мнению экспертов, снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано с широким импортом подержанной авто техники и льготной легализацией машин на еврономерах



В августе 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее.



Также спрос на новые авто в Украине снизился и относительно июльского результата — на 17%, сообщает ассоциация Укравтопром.



В августе самой популярной маркой вновь стала Renault (1334 автомобиля, минус 6%).



На втором месте — Toyota (1148 шт., минус 2%).



Третью позицию занял Volkswagen (560 регистраций, рост на 24%).



В пятерку также вошли Hyundai (341 шт., минус 10%) и Suzuki (311 авто, рост на 56%).



Всего с начала 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2020 года спрос на новые легковые автомобили по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился также на 4%.