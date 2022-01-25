Справилась ли Германия за пять лет с миграционным кризисом

Пять лет назад по распоряжению канцлера Германии Ангелы Меркель в страну хлынула волна беженцев. Тогда немецкое государство приютило около 1,2 миллиона человек, бежавших из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Северной Африки. Как смогла Меркель за эти годы – оценки ее действий даются разные.

Самым запоминающимся высказыванием Меркель стала ее знаменитая фраза "Мы справимся", произнесенная в августе 2015 года, пишет DW. Тогда за несколько недель немецкую границу пересекли десятки тысяч беженцев.

Канцлер ФРГ поручила пропускать мигрантов, не смотря на Дублинское соглашение, согласно которому подавать ходатайство о получении убежища необходимо в той стране, где впервые была пересечена граница ЕС. В результате в 2015 году в ФРГ было подано около миллиона, а в 2016 году - еще 750 тысяч таких заявлений.

Теперь же, спустя пять лет, немецкие политики оценивают действия Меркель по-разному. Томас де Мезьер, который в то время был главой МВД Германии, говорит, что "были моменты, когда ситуация выходила из-под контроля".

Бывший баварский премьер Хорст Зеехофер менее мягок в своих формулировках, политику Меркель он называет "господством беззакония". Многочисленны случаи грабежей, убийств и изнасилований, в том числе детей, совершенные мигрантами.

Однако в парламентской фракции "Союз-90"/ "зеленые" считают, что закрытые немецкие границы стали бы причиной "хаоса в самом центре Европы с непредсказуемым конфликтным потенциалом".

Часть немецкого общества в значительной степени поддержала политику приема мигрантов, став отражением образа великодушной страны.

"Меркель тогда действовала на основе своих глубоких христианских и личных убеждений", - сказал на телеканале ZDF бывший в тот период вице-канцлером социал-демократ Зигмар Габриэль.

Однако "культура гостеприимства" закончилась, когда в Новый год в Кельне сотни женщин подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов.

Впрочем Меркель публично не говорила, что жалеет об открытых границах. Однако во время съезда своей партии в конце 2016 года она заявила, что события 2015 года никогда не должны повториться.

Что касается вопроса об успехе интеграции беженцев в немецкое общество, то 60 процентов считают, что она проходит с успехом, но остальные 40 процентов придерживаются обратного мнения. Томас де Мезьер, в свою очередь, считает, что прогресс достигнут существенный.

Зигмар Габриэль вспоминает о "наивности" руководителей того времени, в том числе бывшего главы компании Daimler Benz, который предсказывал наступление "экономического чуда" благодаря прибытию сирийских или афганских беженцев.

"Мы недооценили огромную задачу по интеграции почти миллиона человек", - признает Зигмар Габриэль.

Ахмад, 27-летний иракский беженец, прибывший в Германию в октябре 2015 года и с тех пор живущий на ежемесячное государственное пособие в размере 400 евро, сказал в интервью Le Figaro, что в течение пяти лет не смог получить документов, которые открыли бы ему доступ к языковым курсам или к поиску работы.

Власти ФРГ предоставили убежище не всем просителям. Но в период миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году, доля положительных решений о предоставлении статуса беженца была особенно высока. Отчасти это можно объяснить тем, что в Германию прибыло очень много беженцев из Сирии, где в то время уже шла война.

Уровень образования мигрантов существенно отличается в зависимости от страны происхождения, отмечает DW. При этом, по данным Госстата ФРГ, два из трех человек, прибывших в Германию из других стран ЕС, которые живут здесь и экономически активны, смогли трудоустроиться.

Многие из тех просителей убежища в ФРГ, кто в 2016 году жил в общежитии, к настоящему времени нашли съемное жилье.

Что же касается отношения жителей Германии, то 11 процентов немцев считают, что Германия должна принимать больше беженцев, чем раньше. Более половины опрошенных жителей ФРГ не уверены, что с миграционным кризисом удалось справиться.