Способы преодоления продовольственного кризиса

Похоже продовольственный кризис стал настолько очевиден, что западные страны всерьез рассматривают возможность вывести из-под санкций калийные удобрения, которые поставляет беларусь. Решить-то они могут, вот только этим самым дают очередной рычаг для давления на США и ЕС.

Соединенные Штаты, в частности, согласны отменить на полгода запрет на закупку продукции предприятия «Беларуськалий» в обмен на разрешение Беларусью транзита железной дорогой через свою территорию украинского зерна в порт Клайпеда. Первоначально предполагалось, что удобрения будут производиться в ряде западных стран, но быстро выяснилось, что большинство сырья поступает все равно из беларуси, а в условиях рекордных цен на газ осуществить задуманное совершенно невозможно по причине нерентабельности.

Это подтверждает и главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, который отметил, что хотя энергетический кризис бушевал задолго до начала военных действий, война довела ситуацию до критической. Это привело к тому, что ушлые люди начали оглядываться за чей счет заполнить ангары и положили глаз на украинское зерно.

Реальность такова, что без удобрений современная земля мало что родит, а удобрения в основном в беларуси, однако это совсем не значит, что во всем мире ожидается голод, а в минске будут просто обсыпаться зерном – это совсем не так. Белорусские хлеборобы жалуются, что нехватка гербицидов, комплектующих к сельхозтехнике, а самое главное семян, цена на которые резко выросла, дадут резкое снижение урожая в этом году. Сомневаюсь, что лукашенко согласится раздавать зерно в Африку и Европу, предварительно не накормив свой народ, а это значит, что мест, где можно будет взять хлеба даже имея деньги, будет не много.

Некоторые считают, что можно получить двойную выгоду, сначала продать наше зерно и заработать, а потом получить в личное пользование замороженные российские активы и с этих денег обеспечивать страну продовольствием. Так не получится. Во-первых, я уверена, дураков, желающих продавать зерно под угрозой глобального голода, нет. Во-вторых, США не пойдут на заведомо незаконную конфискацию активов центробанка рф, поскольку это подорвет доверие к самим Штатам со стороны центробанков других стран и пирамидка обрушится. Арабы уже начали избавляться от яхт и недвижимости в Великобритании, стоило только немножко потрясти российских толстосумов.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что они могут только предложить россии компенсировать часть расходов по восстановлению Украины, а передать все 300 миллиардов долларов замороженных активов Украине, как это предлагал сделать глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель – невозможно – нет юридических норм.

Это еще раз доказывает, надо стараться сберечь свой стратегический запас, сохранить-то, что собрано в прошлом году. Как можно надеяться на богатый урожай в Украине, если даже в Германии фермеры стонут от нехватки горючего и непомерных цен на все сопутствующие товары, а у нас война, что героическими усилиями засеяно, не факт, что будет убрано.