Способен ли возврат в каменный век с угольным отоплением решить газовые проблемы Германии?

Германия перезапускает угольные электростанции и думает какими коврижками стимулировать сокращение потребления газа со стороны промышленности. Все это позиционируется как достойный ответ в экономической войне между Европой и россией, последовавший за прекращением поставок газа в Европу со стороны Газпрома.

На самом деле данные шаги направлены на попытки перенаправить еще поступающий газ в хранилища и обеспечить запасы на зиму, а ведь некоторые источники утверждают, что Германия уже расходует «зимний» газ. Европейские эксперты называют возможную нехватку газа «страшилкой», призванной оказать давление на экономику перспективой рецессии, но это скорее хорошая мина при плохой игре.

Россия сделает все, чтобы уйти из-под санкционного давления и резкое падение объемов газа по Nord Stream, объясняет отсутствующими запчастями к турбине, которые Канада оставила себе из-за введенных ограничений. Такое обоснование конечно шито белыми нитками, но итог – фактическое прекращение работы газопровода, а значит незаполняемость европейских хранилищ.

С начала вторжения в Украину Германия сократила импорт российского газа с 55% до 35%, большая часть которого идет на отопление и производство. 15% всей выработанной в Германии электроэнергии также получено путем сжигания газа.

Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек, заявляет, что правительство делает ряд шагов для снижения зависимости от газа и создания запасов на зиму. В пику Партии зеленых, традиционно выступающей за сокращение объемов ископаемого топлива, правительство Германии намерено предоставить коммунальным предприятиям полномочия на расширение использования угольных электростанций, что дало бы Германии альтернативный источник энергии, но отбросило бы все экомечты далеко назад.

Однако в угоду необходимости запасти газ чтобы пережить зиму, на экологию опять наплевали, «это горько», только и смог сказать министр Хабек.

Предполагается, что 8 июля верхняя палата парламента одобрит закон, касающийся использования угля в Германии по 31 марта 2024 года, а к тому времени либо ишак, либо падишах по логике вещей должны отправиться в мир иной. Иллюзий нет, в самом лучшем случае в планах Германии к декабрю достичь заполненности газохранилищ на 90%, которые пока заполнены примерно на 56%, то есть дефицит будет уже точно.

Тузом в рукаве правительство Германии считает намерение ограничить потребление газа промышленностью, если зимой будет совсем туго.

Меры по закупке сжиженного газа пока буксуют, два спецсудна из четырех которые способны преобразовать газ из жидкого состояния в газообразное, могут быть достроены только зимой, но эти меры радикально проблему не решат.

Хочется понять логику руководства Германии. Если уголь не способен решить энергодефицит, то чтобы не замерзнуть этой зимой и не обратить в руины весьма энергоемкое производство нужен газ. Взять его по большому счету негде, вывод напрашивается один, грядет мега договорняк и интересы Украины при этом учитываться не будут.