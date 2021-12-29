Спорный вопрос: Евросоюз рассматривает возвращение к атомной энергетике

До 2025 года Бельгия полностью откажется от использования атомных электростанций. Об этом 23 декабря стало известно, после согласования компромисса правящей коалиции в стране. Суть компромисса заключалась в том, что Бельгия не исключает возвращения к использованию атомных электростанций, после их остановки.

Этот вопрос также рассматривают в европейском регуляторе. В частности президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что без атомной энергии невозможно реализовать проект по углеродной нейтральности до 2050 года.

Вопрос об использовании опасных электростанций весьма спорный. С одной стороны, в процессе добычи электроэнергии выделяется значительно меньше вредных веществ, чем при работе ТЭС. С другой – существует риск аварий, которые грозят экологической безопасности одновременно нескольким странам, а также возникает проблема утилизации ядерных отходов. Впрочем, в Европе рассматривают вариант постройки мини атомных электростанций, которые, вероятно, будут менее опасны и более контролируемые. Тем не менее, возвращение к такому способу получения электроэнергии весьма спорный момент, в то время, как Европейский союз собирается “заботиться” об окружающей среде.