Спустя всего два дня после полномасштабного наступления 24 февраля, военные агрессора заявили, что “украинская авиация была полностью уничтожена, вместе со всеми аэродромами”. При этом, по словам все тех же рашистов, украинских самолетов было ликвидировано в несколько раз больше, чем ВСУ имели на начало сражения. Их заявления не выдерживали и малейшей критики хотя бы потому, что ежедневно в сети можно было увидеть видеокадры очевидцев воздушных сражений.

Спустя 2,5 месяца, число сбитых самолетов противника достигло отметки 199 штук. Количество уничтоженной авиационной техники превысило число летальных аппаратов в некоторых армиях мира. Очевидно, по этой причине, во время парада военной техники 9 мая, рашисты заявили, что показ авиации не состоится. Они сослались на “плохую погоду”. В тоже время, на небе не было грозовых туч, не шел дождь, не было шквального ветра или урагана. Более того, в предыдущие годы, небо расчищали специальным раствором, чтобы над Красной площадью не было облаков. Следовательно, отсутствие самолетов и вертолетов на параде, было связано с нехваткой таковых из потери в небе над Украиной.

В тоже время, цифра в 199 штук уничтоженной авиационной техники противника, не увеличивается уже несколько дней. Очевидно, что рашисты попросту берегут оставшиеся эскадрильи и боятся залетать на подконтрольные Украине территории. Таким образом, имея значительно превосходящие авиационные силы, противник не смог завоевать небо. Наземные средства ПВО, мобильные и стационарные, не дают возможности рашистам воспользоваться своим главным преимуществом перед украинской армией.