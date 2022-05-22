Создатели фейков начали лениться

Если в начале полномасштабного наступления, пропагандисты Кремля обещали скорое взятие украинских городов, то теперь их “планка” снизилась. В качестве “побед” они создают фейки об “успехах” оккупантов на полях сражения, для поднятия морального духа своих граждан. Для этих целей, рашисты просто ретранслируют фото и видео украинской армии, которые были сделаны нашими бойцами несколькими днями, часами ранее.

Одним из таких примеров, стал видеоролик, на котором украинский танк буксирует трофейный танк боевиков «Т90». Видимо, чтобы не утруждать себя, пропагандисты включили реверс видео, создав впечатление, что это рашистский танк тянет за собой украинскую бронированную машину. При этом горе монтажеры даже не постарались убрать водяной знак программы, с помощью которой создали данный фейк.

Очевидно, что военизированные формирования противника не достигли ни одной из поставленных политических задач. Поэтому, пропагандистам все время приходится придумывать новые и новые “победы”, чтобы у рашистов складывалось впечатление – “все идет по плану”. В тоже время, работы у рупоров Кремля настолько много, что они уже не могут придумать ничего лучше, как выдавать успехи украинских защитников за свои.