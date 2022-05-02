Создание нищеты среди рашистов неспроста

После первых сообщений о мародерстве оккупантов, украинцы удивлялись, почему они крали банальные предметы быта: стиральные машины, ковры, унитазы и прочее. Как оказалось, рашисты, которых удалось идентифицировать, родом из сел, где зачастую даже нет асфальтированных дорог, а средняя зарплата не превышает 150 дол. по нынешнему курсу. То есть, к войне привлекли малообразованное и бедное население.

Обнищание и социальные проблемы агрессора никогда не прекращались. С каждым годом найти работу становилось все труднее. И теперь стало понятно, для чего это делалось. Чем больше необразованных, бедных людей в стране, тем проще создать многочисленную армию, так как для многих это шанс вырваться из забытых Кремлем городов и сел.

Создав тотальную нищету, рашисты получили массу “пушечного мяса”, чьи родственники, даже когда их мужчин убивают на фронте, продолжают почитать “царя” в Кремле и готовы сами идти убивать.