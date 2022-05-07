Создание международного трибунала

19:55 01 мая Киев, Украина

О том, что военные преступления оккупантов будут разбирать на военном трибунале в Гааге, говорили с первых дней войны. Теперь, это уже не далекая перспектива, а реальность, ведь 27 апреля, члены парламентской ассамблеи совета Европы единогласно проголосовали за создание военного трибунала над рашистами.

Примечательно и то, что трибунал будет судить не только тех, кто исполнял военные преступления, но и тех, кто отдавал приказы, вплоть до высшего руководства. То есть, в первую очередь, это будет касаться “бункерного” и его приближенных.

Недавно, Дмитрий Песков, который выполняет роль пресс-секретаря хозяина Кремля, заявил, что “не существует такого механизма” который привлек бы Путина в суд. Однако теперь, такой инструмент появится. После подписания Ленд-лиза для Украины, Запад четко дал понять, что намерен покончить с преступным режимом в стране-агрессоре. Это значит, что санкции, а возможно и военные действия, которые могут продолжиться на территории РФ, не будут сняты и прекращены до того момента, пока плешивый чекист останется у власти. И даже после его ухода с поста “президента”, этот человек до конца его жизни будет преследоваться всеми спецслужбами мира, чтобы предать “бункерного” суду.

В тоже время, история не помнит не единого случая, чтобы диктаторы, особенно такого масштаба, доживали до суда.