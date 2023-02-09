Современные истребители для Украины

01:44 09 февраля Киев, Украина

Неоценимая помощь Запада, оказываемая нашей стране, останется в памяти украинцев надолго. Тем не менее, заявления партнеров о передаче новых номенклатур вооружения несколько похожи на заявления кремлевских говорящих голов, только с обратным вектором. В начале, страны НАТО “категорически” против поставок того или иного вида военной техники. Затем “не исключают”. После “рассматривают” и, наконец, передают. И все бы ничего, вот только за это время гибнут люди и не только на фронте, но и в тылу.

С самого начала полномасштабного вторжения, Киев просил закрыть небо над Украиной. Так как Запад отказывался, аргументируя тем, что это вовлечет НАТО в прямое военное столкновение с Россией, наше правительство стало требовать истребители, чтобы закрыть небо самостоятельно. В течение всего 2022 года, украинские пилоты доказали, что умеют эффективно сбивать вражеские ракеты, летящие в мирные города. А значит, использование авиации в качестве дополнительных средств ПВО оправдано. Кроме того, современные истребители стран НАТО или даже самолеты предыдущего поколения, лучше, чем российские аналоги.

Поэтому, для Украины остается открытым вопрос получения от Запада летательных аппаратов, способных обеспечить преимущество над противником в воздухе. И сейчас, некоторые страны Запада уже находятся на этапе “рассмотрения” передачи американских истребителей F-16. Однако президент Джо Байден заявил, что США не станут передавать самолеты Украине.

Прежде, Байден точно также говорил и о «HIMARS», и об «Abrams», и о гаубицах. Сколько пройдет времени, прежде чем он изменит свое решение – трудно прогнозировать. Тем не менее, “что-то подсказывает”, что Украина все же получит F-16 и это будет не единственный вид воздушного боевого юнита, передаваемого Западом в общую копилку вспомогательных инструментов для победы ВСУ.