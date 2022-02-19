Совместный молебен о защите Украины в Софиевском соборе: глава РПЦвУ Онуфрий не явился

«Главком» обратил внимание, что молитвенное мероприятие проигнорировал Глава Русской православной церкви в Украине (так называемой УПЦ МП) Митрополит Онуфрий (Березовский).

«По данным ведущих телемарафона «UAРазом», который транслируют все телеканалы, на молебне «собрались руководители всех церквей». Однако во время трансляции показали глав поместной православной церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, протестантских церквей, мусульман и иудеев. Однако Предстоятеля Московской церкви в соборе не было», – говорится в сообщении.

Пока причины отсутствия Митрополита Онуфрия (Березовского) на молебне за Украину не сообщаются.

Хотя причина очевидна. Не может он идти против своих работодателей, сидящих в белокаменной и Украина ему нужна как «дойная корова» для финансирования войны. Так за какой мир он будет молится?

Напомним, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом принять необходимые меры для деэскалации напряжения.

По мнению представителей Совета, красноречивым выражением доброй воли сторон к урегулированию ситуации дипломатическим путём могла бы стать фактическая реализация соглашения об обмене удерживаемых в связи с конфликтом лиц.