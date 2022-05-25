Советы Киссенджера украинцам и место США в мировой политике

В ходе опроса общественного мнения, проведенного с 13 по 18 мая Киевским международным институтом социологии удалось определить, что 82% украинцев не готовы отдать свои земли в обмен на мир, даже если это приведет к продолжительному военному противостоянию и только 10% считают, что отказ от территорий стоит того.

Но похоже данные этого опроса распространяются в узких кругах и бывший госсекретарь США Генри Киссенджер уж точно с итогами опроса не знаком, ну или мнение украинцев далеко не определяющее при решении геополитических вопросов. 23 мая в ходе конференции Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Киссинджер призвал США и Запад не добиваться проигрыша России, поскольку это отрицательно повлияет на долгосрочную стабильность в Европе. The New York Times также предрекает болезненные решения по территориям, как единственный способ для прекращения войны.

Антиросcийские санкции, которыми пытались остановить войну, ощутимых результатов не приносят, инфляция в европейских странах разгоняется, что вынуждает европейцев давать Путину надежду на дальнейшее сотрудничество, по крайней мере в энергетическом секторе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия все еще может вернуть себе место в Европе, если «найдет путь к демократии и верховенству закона, потому что Россия - наш сосед», а еще у нее есть нефть, газ, удобрения и зерно, вот что читается между строк. За такой куш европейцам отдать часть нашей территории не такая большая цена...

Что же так насторожило мировую политическую элиту, почему глобально, основные игроки уже готовы уступить? Дело в резком сближении России с Китаем которое эти страны продемонстрировали в ходе азиатского турне президента США Джо Байдена. Именно в то время, когда президент Байден находился в Токио, Москва и Пекин провели первые совместные военные учения после вторжения в Украину. В небо над Японским и Восточно-Китайским морями поднялись российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики H-6K.

И показателен не сам факт проведения учений, а время в которое они проведены, по мнению старшего директора Global China Hub при Атлантическом совете Дэвида О. Шуллмана – это явный сигнал демонстрирующий растущую глубину партнерства России и Китая, что крайне опасно для США.

Есть основания полагать, что Россия обратилась за военной помощью к Китаю, хотя достоверных данных, подтверждающих этот факт пока нет. Однако это вполне возможно в будущем, так как в феврале Путин и Си Цзиньпин в своем совместном заявлении подчеркнули, что «запрещенных» областей сотрудничества между странами нет».

Несмотря на очень тревожный прогноз главы национальной разведки США Аврил Хейнс о следовании конфликта по непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории, вплоть до применения Россией ядерного оружия, американский налогоплательщик требует серьезных обоснований для продолжения помощи Украине.

Все дело в том, что у американцев нет четкого понимания как именно США хотят помочь Украине. Есть ли вариант урегулирования с последующим восстановлением отношений США и России или цель в полной «отмене» России, Путин – военный преступник или Штаты все же хотят избежать более масштабной войны? Отсутствие ясности приводит к тому, что поддержка Украины среди простых американцев падает. Их гораздо больше волнует инфляция, перебои с поставками продовольствия, детского питания и топлива, а ведь внести ясность необходимо до ноября, иначе демократы могут не пережить выборы в политическом смысле.

И всего-то нужно четко, желательно не путая названия стран и фамилии президентов заявить, что поддержка Украины означает победу демократии и право стран на защиту от немотивированной агрессии.

США признают ошеломляющие успехи Украины, но тем не менее не склонны полагать, что откат к границам до 2014 года возможен и готовят украинцев к принятию болезненных территориальных решений. Кроме того, есть мнение, что Джо Байден должен дать понять президенту Зеленскому, на что пойдут НАТО и США в противостоянии с Россией, четко очертя лимиты оружия, денег и политической поддержки, на которую может надеяться Украина, пишет The New York Times. Это необходимо для реалистичной оценки складывающейся ситуации и принятия Киевом взвешенных, а не иллюзорных решений.

Какие бы полярные мнения по поводу поддержки Украины не высказывали в США, все сходятся во мнении, что это проверка для Соединенных Штатов, которая определит их место в мире в XXI веке, особенно в свете провала с Афганистаном.