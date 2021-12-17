Советник президента не советует скупать доллары

В своем интервью в эфире канала Украина 24, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко прокомментировал настоящее положение на рынке валют.
По его мнению, скупать доллары сейчас не имеет смысла. Для примера: год назад доллар стоил 25 гривен, а осенью упал до 23 гривен. По словам Устенко, ситуация должна повториться.
Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.
Отметим, на этой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился.
Нацбанк впервые за две недели укрепил курс гривны на 27 июля на 12 копеек - до 27,75 за доллар.
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