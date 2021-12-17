Советник президента не советует скупать доллары

В своем интервью в эфире канала Украина 24, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко прокомментировал настоящее положение на рынке валют.

По его мнению, скупать доллары сейчас не имеет смысла. Для примера: год назад доллар стоил 25 гривен, а осенью упал до 23 гривен. По словам Устенко, ситуация должна повториться.

"Считаю, что не стоит скупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - сказал советник

Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.

"28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", - говорит экономист.

Отметим, на этой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился.

Нацбанк впервые за две недели укрепил курс гривны на 27 июля на 12 копеек - до 27,75 за доллар.