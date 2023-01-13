Сотрясание воздуха о поддержке Украины продолжается

По оценкам американского аналитического центра Института изучения войны, сделанным ими на основе данных кадров геолокаций, в минувший четверг Россия установила контроль над «всем Соледаром, или большей его частью». Однако вывод из оценки оптимистичный: это «не обязательно означает», что близлежащий город Бахмут окажется в котле. Далее обесцениваются успехи России, поются дифирамбы мужеству и героизму защитников Соледара, а также звучат слова поддержки, которая будет оказываться до полной победы Украины.

Нужно быть слепцом, чтобы не заметить, насколько сильно слова, особенно в последнее время, расходятся с делом. Украинские военноначальники обещали начало масштабного контрнаступления «как только промерзнет земля», земля промерзла… но наступление не происходит потому, что в армии острая нехватка тяжелой техники, так еще и коптеры начали замерзать прямо в небе, аккумуляторы при эксплуатации в минусовые температуры садятся в разы быстрее.

Страны НАТО кивают друг на друга, никто не хочет быть первым и передать танки Украине. Германия не дает разрешение на передачу Украине танков Leopard 2, которые стоят на вооружении в странах Европы. Первой нервы сдали у Польши, президент Польши Дуда заявил о готовности передать Украине роту немецких тяжелых танков Leopard 2, в рамках международной коалиции. Рота состоит из 14 единиц, хотя всего Польша на вооружении имеет более 240 танков Leopard 2! Эпично, что эти заявления Дуда сделал на Львовской земле, опьяненный просто космической по своей радушности встречей жителей Львова. Было похоже на второе пришествие, с таким восторгом львовяне чествовали чужого президента.

Британия, которая Великая также решилась на поставку аж 12 танков Challenger, об этом сообщила Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Эта новость вызвала критику бывшего главы генштаба Великобритании генерала Ричарда Данната, по мнению которого «реальной пользы» это Украине не принесет, а имеет чисто символическое значение. Генерал Даннат считает, что реальные изменения могла бы обеспечить поставка минимум 50 единиц техники.

Примечательно, что лишь бывшие чиновники позволяют себе такие вольные высказывания, находящаяся у власти так называемая элита, действует очень осторожно и впереди паровоза бежать не стремится действую по принципу «пусть сначала он, потом может быть и я».

Все эти ерзанья и суету могли бы прекратить Соединенные Штаты, которые опять заявили, что «наилучшим образом» будут отвечать на потребности ВСУ, но и сами не хотят передавать танки Abrams, так как они часто ломаются и слишком тяжелые (55 т). Господа партнеры… нам как раз и нужна тяжелая техника.

Кто и когда разомкнет этот замкнутый круг пока не понятно. Что должно произойти, чтобы появилась политическая воля? Одно понятно, время болтологии и популизма прошло, ждем конкретных шагов. Только вместе мы непобедимы!