Новогодние праздники не для всех закончились хорошо. Россиянин, ожидавший операции в городе Лесосибирск скончался, не дождавшись пьяных медиков. За 5 дней, мужчина перенес 5 операций на кишечнике. Очередная экстренная операция должна была пройти в больнице города Лесосибирск, однако медперсонал, в том числе реаниматологи, вместо того, чтобы делать свою работу, решили отметить новогодние праздники и выпивали за закрытыми дверьми. Все это сумел снять на видео “тяжелый” пациент, которого они должны были оперировать в экстренном порядке.

Такое отношение к людям, на первый взгляд шокирует. С другой стороны, оглядываясь на руководство в Кремле, остальные государственные работники, действуют соответствующе. Зарплаты медперсонала остаются мизерными, власти страны смотрят на то, как завоевать мир, а на своих граждан всем плевать, ведь главный враг находится за границей. Именно “он” виновен в том, что пациенты умирают, а врачам не платят достойные зарплаты. Какое руководство – такая и страна.