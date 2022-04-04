Составят ли контейнерные ЖД перевозки из Китая конкуренцию морским?

В конце октября 2020 года на станцию Киев-Лиски прибыл первый контейнерный поезд из Китая по обновленному маршруту: Китай – Казахстан – РФ – Беларусь – Украина. Это первый за историю независимой Украины грузовой поезд, прибывший по такому маршруту. Состав состоял из 41 контейнера с холодильным оборудованием и находился в пути 19 суток.

Новое руководство «Укрзализныци», которое возглавил Владимир Жмак, ведет активные переговоры по организации подобных рейсов на регулярной основе. Уже сейчас подтвердилась готовность поезда курсировать еженедельно, а со стороны Китая выделены субсидии.

Отметим, что контейнерные поезда из Китая начали курсировать в Украину еще с лета, но только с приходом нового руководителя на УЗ задумались о разработке конкурентоспособной стратегии увеличения объемов контейнерных перевозок, а также оптимизации и улучшении качества данной услуги.

Какие шаги предпринимаются новым руководством «Укрзализныци» на данный момент:

увеличение экономической привлекательности контейнерных ЖД перевозок для перевозчиков, в частности за счет получения дотаций из Китая для груза;

разработка онлайн-сервиса для заказа контейнерных мест в поезде и оплаты услуги онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда;

разработка графика движения поездов данного типа. Сейчас планируется периодичность курсирования поезда раз в неделю, но по мере роста количества клиентов и, соответственно, количества груза, частота курсирования будет увеличена.

Поезд или судно – кто кого?

Основным конкурентом поезда на экспортном направлении является морская доставка. В одной из компаний-организаторов нового поезда рассказали, что первым и самым главным соперником обратного поезда является стоимость – продукты, которые сейчас экспортируются в Китай, везутся туда морем.

Но неужели стоимость – всегда решающий фактор при выборе перевозчика? Давайте сравним:

Расстояние перевозки груза. Морские перевозки рассчитаны преимущественно на дальние расстояния, в то время как поезда могут перевозить груз на любое расстояние, будь-то 5 км или 10 тысяч километров. То же касается и погрузки-выгрузки – поезда могут осуществлять выгрузку на любом отрезке пути. Стоимость портовой и железнодорожной инфраструктуры. Простой пример – порт Шанхай. Модернизация этого порта обошлась в 13 млрд долларов. За эти же деньги можно построить до 20 тысяч км железных дорог со всеми станциями. Этот объем вложений способен обеспечить транспортом небольшую страну. Кроме того, железные дороги всегда можно достраивать с резким увеличением пропускной и провозной способности. Железную дорогу можно проложить почти везде, тогда как развитие морских портов резко ограничено удобными местами. Скорость доставки груза. Электрифицированные железные дороги способны обеспечить скорость транспортировки груза на 800-900 км в сутки, в некоторых случаях эта скорость достигает 1200 км. Среди водного грузового транспорта подобная скорость может быть достигнута только самыми мощными контейнеровозами, если они будут идти с максимальной скоростью. Кроме того, проливы и каналы постоянно ограничивают скорость судов, заставляя их простаивать сутками. Затраты на топливо для транспорта. Количество топлива, потребляемого контейнеровозами, не сравнимо с потреблением электроэнергии электровозом. Например, контейнеровоз С-10 за 50-дневное плавание потратит 7370 тонн. В то же время некоторые электровозы обладают функцией выработки электричества, когда катятся под уклон. Вот и получаем: КПД такого локомотива – 88-90% и судового двигателя– 45-50%. Экономико-политические условия в Украине. В условиях российской агрессии, в частности аннексии Крыма и перекрытия Керченского пролива мостом, у Украины фактически остался один крупный функционирующий порт Одессы, нагрузка на который колоссальна. Порт-монополист – это гарантированная коррупция и, следовательно, повышение затрат на транспортировку грузов для перевозчиков. Развитие жд перевозок в данных условиях – разумное решение.

Итак, сравнительный анализ морских и железнодорожных контейнерных перевозок показал, что в случае с маршрутом Украина – Китай, стоимость – это единственный проигранный конкурс в данном соревновании. Выходит, что Владимир Жмак и его новаторская команда делают правильную ставку, выбирая развитие отрасли контейнерных перевозок в направлении Китая.

Правильная логистика и умение договариваться в скором времени существенно поднимут спрос и рейтинг данного вида грузоперевозок. Это поможет не только вытащить «Укрзализныцю» из кризиса, но и улучшить международную торговлю Украины.