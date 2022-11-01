Соседние с россией страны помогают агрессору в производстве оружия

20:15 01 ноября Киев, Украина

Многие смеялись с того, что оккупанты поголовно воруют из украинских домов бытовую технику. Однако кроме банального желания бесплатно заполучить условную стиральную машину, российская армия использует внутренние электронные компоненты в производстве тяжелой техники и ракет.

Поэтому, повышение импорта соседних с РФ стран (речь, скорее всего, идет о странах Центральной Азии и Южного Кавказа) вызывает не безосновательные опасения, что Кремль, через посредников, планирует разбирать бытовую технику и использовать электронику в военных целях.

Впрочем, если это подтвердиться, не исключено, что Запад может разработать механизм регулирования поставок бытовой техники и электроники в страны, которые до сих пор остаются нейтральными к политике России. Кремль решил уничтожить экономику не только собственной страны, но и всех своих зависимых соседей.