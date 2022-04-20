Сокращение количества локомотивных депо: не уничтожать, а развивать

16:53 23 ноября Киев, Украина

В рамках реформы локомотивного хозяйства руководство «Укрзализныци» приняло решение сократить количество базовых ремонтных локомотивных депо с 43 до 25. И для этого есть основания.

В экономике, бизнесе и других областях есть понятие оптимизации, которое подразумевает максимизацию выгодных характеристик с одновременной минимизацией расходов.

Расположенные на территории Украины локомотивные депо строились под объемы перевозок и инфраструктуру Советского Союза. После распада СССР инфраструктура и перевозки существенно сократились, поэтому на данный момент загруженность депо составляет менее 40%, при том, что расходы на их содержание довольно большие.

Кроме того, вся железнодорожная сеть Украины, в т.ч. депо, формировалась еще при паровозной тяге. Поскольку паровозы необходимо было регулярно заправлять водой и углем, депо строились в большом количестве. Современные тепловозы не нуждаются в частой дозаправке, поэтому необходимость в таком количестве депо уменьшилась.

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Сокращение количества депо и есть частью процесса оптимизации локомотивного хозяйства УЗ. Это позволит повысить производительность депо и одновременно сократить затраты на их содержание.

Со стороны может показаться, что это невыверенное и эгоцентричное решение, но на самом деле руководство «Укрзализныци» принимало это решение не в одиночку. В разработке концепции реформирования приняли участие начальники всех 43 локомотивных депо и специалисты соответствующих служб.

Изучение вопроса и тщательные расчеты специалистов помогли разработать программу, где объем работ, который сегодня выполняем в 570 цехах, будет выполняться в 300. При этом существенно повысится производительность и качество работ. За счет сокращения себестоимости ремонта локомотивов появится возможность потратить высвободившиеся средства на повышение заработной платы, внедрение новых технологий, закупку современного оборудования и т.п.

Приведет ли сокращение количества депо к массовому увольнению?

Сохранение рабочих мест при сокращении количества депо реально лишь при условии смены профиля деятельности части рабочих. Именно это и планируется руководством «Укрзализныци». При этом разработанная программа позволит не только избежать сокращения штата, но и повысить зарплату работникам локомотивных депо.

«На первом этапе реформирования локомотивного хозяйства, который продлится до конца 2020 года, сокращение работников рабочих специальностей не предвидится. Предполагается лишь оптимизация руководящего состава и частично - инженерно-технического, - рассказывает руководитель проекта по реформированию локомотивного хозяйства УЗ Александр Богданов, - На следующих этапах реформирования сокращение работников также не планируется, но их работа будет оптимизирована. То есть произойдет приведение численности персонала к объемам выполняемых работ путем переобучения, перепрофилирования, повышения квалификации… Разбрасываться кадрами мы не можем. В дальнейшем нас ждет покупка локомотивов. И нам нужно будет готовить для этого людей».

Следует отметить, что в сохранении персоналом своих рабочих мест значительную роль сыграет начальство на местах. Случай с реорганизацией Славянского локомотивного депо показал, что ответственность за это лежит на начальстве Донецкой ЖД, которое не позаботилось о своевременном переобучении или поиске другой работы для сотрудников, которые могут попасть под сокращение из-за превышения штатных потребностей депо. Вины руководства УЗ в этом нет, т.к. они за год до реорганизации оповестили руководителей тех депо, где штат превышен.

Некоторые депо способны собирать новые локомотивы

Взвешенный и тщательный подход к вопросу модернизации локомотивных депо позволил команде Владимира Жмака не упустить ни единой возможности использовать имеющиеся ресурсы для развития украинской железной дороги.

Так, локомотивное депо «Подольск» филиала УЗ «Одесская железная дорога» оказалось способно проводить сборку новых локомотивов. Это депо обладает тяжеловесным краном, который позволяет проводить данный вид работ. Иное руководство уже бы по-тихому распилило этот кран и вывезло в неизвестном направлении, но команда нового управляющего УЗ решила использовать это оборудование на благо компании.

Помимо этого будут задействованы Крюковский вагоностроительный, Днепропетровский электровозостроительный заводы и другие, на которых можно производить локомотивы и другую железнодорожную технику. Решается вопрос с поиском хорошего поставщика комплектующих для сборки локомотивов.

Как видим, в ходе реорганизации локомотивных депо не исключено, что помимо ремонтных и эксплуатационных локомотивных депо у «Укрзализныци» появится и собственный мини-завод по сборке новых локомотивов.

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Таким образом, реформа локомотивного хозяйства «Укрзализныци» подразумевает:

грамотную оптимизацию производственных мощностей, которые многие годы использовались вполсилы;

разделение специализации депо на эксплуатационные, ремонтные, и, вероятно, сборочные;

повышение квалификации и переобучение персонала без сокращения его количества;

повышение мотивации работников путем поднятия зарплат и улучшения условий труда.

В результате таких действий Владимир Жмак и его команда смогут существенно сократить лишние расходы на содержание локомотивных депо, улучшить качество ремонта и обслуживания имеющегося локомотивного парка, а также наладить правильную диспетчеризацию. При этом сокращение количества депо позволит:

высококвалифицированным кадрам получить интересную высокооплачиваемую работу;

улучшить контроль над работой цехов и, как следствие, сократить количество коррупции, случаев хищения и недобросовестного выполнения работ.

Кардинальные реформы всегда вызывают сопротивление, ведь они рушат старые коррупционные схемы чиновников и заставляют работать по-честному обычных рабочих. Первые в таких случаях начинают поливать грязью реформаторов, а вторые – бастовать и возмущаться. Поэтому задача нового руководства УЗ в том, чтоб, несмотря на это сопротивление, двигаться к намеченной цели – сделать «Укрзализныцю» современной и процветающей компанией.